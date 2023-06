Tras 11 años en Televisa y ser dado por muerto, Jorge Aravena tiene triste final; nadie le da trabajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor Jorge Aravena de nueva cuenta está dando de qué hablar pues luego de que la semana pasada lo dieran por muerto en las redes sociales, ahora salió a confesar la poderosa razón por la que lleva años sin grabar una telenovela. Como se recordará, el originario de Perú trabajó para Televisa durante más de 11 años y su último proyecto televisivo fue participando en un exitoso reality de TV Azteca.

El histrión oriundo de Lima, quien realizó su debut en San Ángel participando en el melodrama Querida enemiga (2008) y luego triunfó en Zacatillo, un lugar en tu corazón, aseguró que en la actualidad los productores se basan en el número de seguidores que tiene cada artistas para darles contrato: "Es importante las nuevas generaciones, lo importante es que vayas demostrando que tienes ganas, pero una persona de buenas a primeras no lo va hacer".

Asimismo, Jorge volvió a señalar que podría existir un veto en su contra pues de otra forma no se explica porqué dejaron de contratarlo pese a que es un actor responsable y muy entregado a su trabajo: "A mí en este momento no estoy trabajando, no sé qué pasó de un momento a otro, es ilógico que durante 30 años venga sin parar en ocho países, dos novelas por año y de un momento a otro ¿qué pasó? ¿cuándo llegué tarde?".

Hace un tiempo, Jorge había declarado que a él le encantaría volver a los melodramas y proyectos televisivos, sin embargo, no ha recibido ninguna propuesta ni oferta laboral desde hace tiempo. De hecho ante el desempleo y faltas de oportunidades, el exesposo de la actriz Paola Toyos se refugió en su negocio de fotografía para generar recursos económicos: "Tengo mi equipo de fotografía y hago cosas. Obviamente no son unos ingresos parecidos a los que tengo como actor, pero me ayudan".

El galán peruano, quien enfrentó una depresión por su divorcio, empezó su carrera trabajando en la televisión venezolana y cuando ya se había consolidado como actor, viajó a México para empezar a trabajar. En la televisora de San Ángel realizó importantes proyectos como La que no podía amar, Una familia con suerte, Porque el amor manda, Un camino hacia el destino y El vuelo de Victoria.

Desafortunadamente la última vez que Televisa le dio una oportunidad para actuar fue desde el año 2019 cuando participó en la novela de comedia Cita a ciegas. En 2021 estuvo en La casa de los famosos de Telemundo pero su participación pasó sin pena ni gloria y meses después llegó al Ajusco para MasterChef Celebrity, donde fue el segundo eliminado. En ese momento TVNotas aseguró que el peruano le dijo a los ejecutivos de TV Azteca que le dieran trabajo al precio que sea porque estaba "desesperado" por los problemas económicos que tenía.

