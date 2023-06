Tras casi morir, Daniel Bisogno llora en TV Azteca y Andrea Escalona le manda mensaje: "Lo amo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de casi morir inesperadamente, el famoso y muy polémico presentador, Daniel Bisogno, no pudo evitar llorar en TV Azteca al narrar lo que pasó en esos momentos, por lo que su expareja, la reconocida actriz y famosa presentadora, Andrea Escalona, en una reciente entrevista le afirmó que aún lo ama y le mandó un mensaje conmovedor ante su tragedia que pudo haberlo llevado a la tumba.

Como se recordará, el pasado lunes 29 la periodista líder de espectáculos, Pati Chapoy, en vivo de Ventaneando con una profunda tristeza que Bisogno por desgracia tuvo una complicación médica inesperada que lo llevó al hospital y al quirófano de emergencia, explicando que tuvo un cuadro hepático y que se le rompieron varias venas esofágicas, las cuales en la cirugía tuvieron que ligarles de nueva cuenta.

A más de una semana de este aterrador momento, Daniel en una entrevista en exclusiva para el vespertino de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, habló de lo mal que estaba, confesando que tenía VIH y hasta rompió en llanto al confesar la manera en la que se despidió de su única hija, Michaela de tan solo cinco años de edad, expresando que él pensó que no lograría salir con vida de ese quirófano y lo aterrado que estaba.

Ahora, ante estas declaraciones, la reconocida presentadora del programa Hoy, la cual fue su pareja por casi dos años hace poco más de 10 años, ante la prensa habló con respecto a este bache en la salud de su expareja, asegurando que admiraba la valentía que tenía al sincerarse de tal manera con el público y dejarse ver vulnerable, confesando el terrible momento que ha pasado, enviando sus mejores deseos.

Tras esto, señaló que el "ama su trabajo" y siente esa conexión y seguridad para hablar de sus mejores y peores momentos, señalando que él y Pati: "Tienen una hermandad muy fuerte", confesando que aún tiene un poco de contacto, confesando que: "Le escribí, no soy de las que está presente todo el tiempo. Lo he pensado mucho, lo he soñado, saben del amor que le tengo", afirmando que jamás lo ha dejado de amar, pero aclaró que ahora es como amigos.

Ante esto, la hija de Magda Rodríguez quiso aclarar que: "Daniel siempre será un gran amigo y tendrá un gran cariño", y ante las cámaras le envió un mensaje que sabía que vería cuando lo subieran, expresándole que: "Te quiero con todo el corazón", dejando muy en claro que cuando él quisiera estaría para apoyarlo y escucharlo en cualquier momento, tras lo que se despidió de la prensa y se marchó.

