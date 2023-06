Tras dejar 'VLA', Anette Cuburu saldría de TV Azteca; productora de Televisa revela si llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber anunciado que deja Venga la Alegría y señalar que tiene nuevos proyectos en mente, a salido el rumor de que la reconocida y polémica presentadora, Anette Cuburu, también podría salir de TV Azteca, por lo que hace un par de horas la famosa productora de Televisa, Andrea Rodríguez, en una entrevista reveló si es verdad que llegará al programa Hoy para hacerles la competencia a su anterior casa.

Como se sabe, después de casi cinco años dentro de la emisión matutina, Anette a través de su cuenta de Instagram lanzó un comunicado en el que confirmó que lamentablemente iba a dejar de formar parte del equipo de presentadores, debido a que ya era momento en el que debí de cerrar ciclos y consideraba que después de un lustro formando parte del tan famosos programa actualmente producido por Maru Silva, ya era hora de decir adiós.

Aunque ella mencionó que estaba muy agradecida con la empresa por todas las oportunidades que le dieron y los años que compartieron juntos, mencionando a los altos mandos como Ricardo Salinas Pliego, sin embargo, pese a este mensaje, se comenzó a decir que la realidad era muy diferente y que su salida fue en unos términos terribles ya que en realidad la habrían querido hacer un gran recorte en su salario y si no lo aceptaba la invitaban a irse y ella tomó la segunda opción.

Tras este hecho, Cuburu se ha mostrado tranquila y ha seguido con su vida, incluso anunció que fue nombrada como Reina de la próxima Marcha LGBTQ+ en la Ciudad de México, y al parecer, ahora estaría en medio de negociaciones para regresar a la televisora San Ángel, o al menos eso se había estado diciendo y ahora en una entrevista se tuvo una respuesta definitiva por parte de la productora de la emisión matutino.

Esto pues la prensa le cuestionó a Rodríguez si era verdad que la estarían buscando para que regresara a la emisión, la productora mencionó que por el momento no ha habido acercamientos, que no cree que sea el momento indicado, que no podría decir si ella los aceptaría, debido a que acaba de salir de un matutino que es su competencia directa, desechando por completo la idea, pero mencionó que nunca va a decir nunca, ya que tal vez en un futuro podría darse la oportunidad.

Finalmente, se negó a hablar sobre los temas de la televisora, pero aún así dejando abierta la posibilidad de llamarla en un futuro, aunque muchos han puesto en duda que en la empresa de Emilio Azcárraga le hablen, dado a que en más de una ocasión ha hablado pestes de la empresa, señalando que la trataron terrible, especialmente a las presentadoras del programa Hoy, Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

