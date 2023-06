VIDEO: Lyn May asegura que a Peso Pluma ya se le "subió" la fama y le envía tremendo 'recadito'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En meses recientes ha explotado el fenómeno de los corridos tumbados bélicos en México, el cual es un subgénero de la música regional mexicana que expone diversos temas que podrían resultar incómodos para algunas personas, como la violencia excesiva que se llega a vivir en el país, drogas, alcohol, automóviles, entre otras cosas. Debido a ello, varios cantantes del regional, como es el caso de Paquita la del Barrio, Bronco y Julio Preciado han expresado su descontento con este tipo de canciones.

Recientemente le tocó a Lyn May, quien causó sensación al trabajar en la serie de HBO Max, VGLY, en donde coincidió con Natanael Cano, quien es considerado el máximo exponente de los corridos tumbados, esta situación desconcertó un poco a algunos miembros de los medios de comunicación, debido a que había sido la propia vedette quien en algún momento llegó mencionar su disgusto con este tipo de música.

Lyn May asegura que a Peso Pluma ya se le subió la fama

Hace algunos días, Lyn May tuvo un encuentro con varios reporteros, quienes le cuestionaron sobre su experiencia con VGLY, lo que dio paso a que fuera cuestionada sobre por qué trabajo con Cano, si ya antes había declarado su enojo con estas canciones, a lo que Lyn declaró que, en realidad no estaba molesta con los cantantes, sino con la música en sí, debido a que no se tratan de temas aptos para niños, público al que, de alguna manera, le llegó con fuerza la corriente de los corridos tumbados.

Según lo declarado por May, uno de los principales responsables de que los menores estuvieran expuestos a este tipo de temas, era Peso Pluma, debido a que cuenta con una gran cantidad de seguidores infantiles. Luego de esto, una reportera cuestionó a la vedette si se había enterado de que el cantante originario de Guadalajara, Jalisco se había deslindado y aclaró que su música no era para niños, a lo que Lyn respondió que sí, pero esto no le demeritó culpa, puesto lanzó esta aclaración hasta que ya era famoso y no antes.

No son para niños, no son para niños, son para ya adultos. Además pues me enojé porque mis amigos son con los que empezó Peso Pluma y además los corto y eso me dio mucho coraje, porque si empezó con ellos, por qué los corta, ya cuando ya estaba, se le subió luego, luego. Pues sí, pero ya lo está diciendo cuando ya es muy famoso, antes que los niños conocieran su música.

Por otro lado, Lyn May declaró que Peso Pluma se dejó llevar rápidamente por la fama, puesto abandonó a los chicos de Eslabón Armado, cuando notó que su tema, Ella Baila Sola, se convirtió en un éxito a nivel mundial en Spotify, cosa que no le pareció leal a la vedette, ya que, desde su perspectiva, tanto el cantante, de 23 años, como los integrantes de la agrupación habían comenzado a luchar juntos, para que al final, el intérprete de Bye les diera la espalda.

Es bajo este contexto, que una periodista le preguntó a la bailarina sobre qué mensaje o consejo le enviaría a Peso Pluma y a otros cantantes, quienes recién estén comenzando a despuntar en su carrera, a lo que Lyn les indicó que debían mantener "los pies sobre la tierra", debido a que la fama se les suele subir bastante rápido y ésta podía llegar a ser bastante efímera, asegurando, asegurando que, en algún momento, podías estar arriba, mientras que otras abajo.

Que pongan los pies sobre la tierra, que no se les suba, porque a veces estamos arriba y a veces estamos abajo que no sean pen...

Fuentes: Tribuna