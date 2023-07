Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Anette Cuburu no ha dejado de presumir que se encuentra en el mejor momento de su carrera, pese a que se especuló mucho que su salida de Venga la Alegría estaba relacionado a un problema con la producción y que el público no la quería. Recientemente la originaria de Mexicali, Baja California confirmó que recibió una oferta para irse a trabajar a Telemundo y compartió que ya tiene un nuevo proyecto televisivo.

Como se sabe, a finales del mes de mayo la también exactriz de Televisa, empresa de la que se encuentra vetada desde hace años, anunció que ya no formaba parte del matutino del Canal Azteca Uno: "Quiero compartirles que este día cerré un ciclo de 5 años en Venga la Alegría", dijo en un breve comunicado que compartió a través de Instagram. La experimentada presentadora se resistió a compartir los motivos de su salida de VLA, por lo que muchos creyeron que había sido despedida.

Pero durante su reciente participación en la marcha LGBT+, Cuburu compartió que salió del proyecto matutino por decisión propia: "Son ciclos que se cumplen en tu carrera, ya 5 años son muchos... VLA me dio muchísimo, amo a TV Azteca, haré un proyecto con ellos más adelante, muy importante, muy interesante", dijo ante las cámaras del reportero Edén Dorantes. Y aunque ella afirma que sigue siendo parte del Ajusco, ahora acaba de revelarse que recibió ofertas de otra empresa.

Presuntamente la exesposa de Alejandro Benítez, ejecutivo de Televisa al que tachó de psicópata hace unos días, le reveló al conductor Luis Magaña que los ejecutivos de Telemundo la buscaron al enterarse que ya no estaba en Venga la Alegría pero ella no aceptó el ofrecimiento. El especialista en espectáculos dijo que se encontró a Anette en una reciente premiación y por supuesto no pasó la oportunidad de cuestionarla sobre su situación laboral:

Le dije 'Oye, y entonces qué vas a hacer porque ¿te vas a quedar en Azteca o te vas a ir a otro lugar? porque se está rumorando que tienes otras propuestas' y me dice, 'sí me buscaron de Telemundo'".

Sin embargo, la llamada 'Amigocha' rechazó la propuesta debido a que próximamente arrancará un nuevo proyecto en la empresa de Ricardo Salinas Pliego: "Me dijo: 'En Azteca me van a dar un nocturno de variedades que es algo que he tenido muchas ganas de hacer". Cuburu aseguró que después del mes de julio, los ejecutivos arrancarán con su nuevo proyecto, del cuál aún desconoce muchos detalles: "Me dijo 'no sé si voy sola o con alguien, no sé si es inmediatamente, pero sí sé que sólo tengo Julio para vacacionar y después me van a decir exactamente cuándo empiezo'", expresó Magaña en su programa de YouTube.

Asimismo, el presentador de De Historia en Historia mencionó que Anette Cuburu le dio a entender que no había salido de Venga la Alegría en los mejores términos: "Me estuvo platicando que cuando salió de 'Venga la alegría', aunque no fue muy explícita, sí me dio a entender que no fue precisamente muy divertido", finalizó el periodista. ¿Te gustaría ver a Anette Cuburu de regreso en la pantalla chica?

