"Estupidez": Zerboni se burla de Ferka tras salir de 'LCDLF México' y llama a Niurka "pasada de moda"

Ciudad de México.- El polémico actor Salvador Zerboni de nueva cuenta demostró que no tiene pelos en la lengua a la hora de emitir una opinión y es que en una reciente entrevista con la prensa habló acerca de lo que está ocurriendo dentro de la primera temporada de La Casa de los Famosos México. El galán de las novelas se le fue a la yugular a Ferka tras convertirse en la tercera eliminada del reality y además le envió un fuerte mensaje a Niurka.

Reporteros como Ernesto Buitrón se encontraron al exconcursante de LCDLF Telemundo en el aeropuerto de la Ciudad de México y en primera instancia les dijo que no sabía nada de lo que esta ocurriendo en el programa de Televisa porque tenía muchos proyectos. Sin embargo, luego dijo que terceras personas lo han tenido enterado: "Lo que he llegado a escuchar es que están un poco subido de tono, me han informado que hablan mucho de cosas sexu...".

Acto seguido, Zerboni reveló porqué no le gusta que se traten estos temas en televisión: "No está mal pero tampoco está bien, porque ya van a dejar el margen muy alto para la gente que quiera hacer otro reality". Seguidamente, el polémico villano de los melodramas compartió que cuando él participó en este proyecto producido por otra empresa hicieron un gran trabajo y al escuchar el nombre de Niurka Marcos, esto opinó: "La señora esta, pasada de moda, pero la quiero y la respeto, así se le quedó el nombre".

Asimismo, el intérprete de las novelas Abismo de pasión, Libre para amarte, El Pantera, Quiero amarte, A que no me dejas y El bienamado aseguró que en su temporada no había famosos, a pesar de que participaron personalidades como Niurka, Ivonne Montero, Toni Costa y Laura Bozzo: "En este tiempo persona más reconocidas que las que me tocaron a mí, que solo fueron un par, pero pues ahora todos son VIP, creo que eso es más divertido".

Salvador también opinó acerca del revuelo que está causando Wendy Guevara y dijo que mientras la influencer sea auténtica, nada podrá afectarla: "Yo no tengo nada en contra de nada, pero sí contra los extremos, yo no conozco a Wendy, no sé porqué sea favorita, si por sus tendencias o porque sea divertida... todos somos seres humanos, personas, tan tan, si en realidad está muy chistosa, yo creo que debe de ganar".

Finalmente, Zerboni reaccionó a la salida de Ferka, quien refirió que la eliminaron del reality por un tema de género: "Dios mío ¿quién se atrevió a decir eso? sin comentarios muchachos, jajaja pero bueno, qué risa me acaba de dar con esa estupidez". Y finalmente, aplaudió a Sergio Mayer por haberle dicho sus verdades a la actriz antes de dejar la competencia: "Yo creo que está totalmente equivocada, tache rotundo, que agradezca que la invitaron, sacar esas tonterías".

Fuente: Tribuna y YouTube Ernesto Buitrón News