'Exatlón México': Marysol Cortés impacta a sus seguidores al mostrar su faceta como cantante

Ciudad de México.- Exatlón México se ha convertido en el programa deportivo más exitoso de TV Azteca, además de ser una importante plataforma para los atletas que pasan por sus filas, quienes se han logrado ganar el cariño del público, así que no dejan de apoyarlos aún fuera de la pantalla y Marysol Cortés es una de las representantes del equipo azul más queridas por su gran carisma que la ha llevado a destacar en diferentes áreas.

Tras su destacada participación en la segunda edición All Star, la boxeadora ha decido tomarse un merecido descaso y ha comenzado a trabajar en otros proyectos, así que sorprendió a sus seguidores al mostrar que se estará dedicando a la música, la cual es otra de sus grandes pasiones, así que aunque no es una profesional quiere explotar sus habilidades y recientemente presumió su primer sencillo.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde la campeona de Contendientes informó que todos los lunes estará subiendo algunos covers para que conozcan esta faceta: "Saben lo que me encanta la música y hacer este proyecto me emociona un montón. Gracias a todos los involucrados, no saben cómo disfruté el proceso", así mismo invitó a que le escriban canciones que les gustaría que interprete.

En este proyecto la está apoyando su compañero Tony González y el primer tema que presentó es Carne y Hueso de Tini Stoessel y tuvo gran aceptación de parte de los internautas, quienes la llenaron de felicitaciones al igual que algunos de sus colegas de show: "Qué bella artista" (Michel Tanori), "Te la bañaste bebé" (Valery Carranza), mientras que Alondra Hernández y Valeria Payen reaccionaron con aplausos.

Desde hace algunos años, Sol ha mencionado que le gusta cantar y en general todas las artes como la actuación y el baile, así que por ello ha formado parte de otros proyectos como ¡Quiero Cantar! Y ¡Quiero Bailar!, donde ha podido explotar estas habilidades, así que ahora que esta fuera de las famosas playas de República Dominicana pretende dedicarle más tiempo a estas áreas, aunque no se retira del deporte.

La llamada 'Million Dolar Baby' debutó en Exatlón México en la tercera entrega y gracias a su buen desempeño fue convocada a la edición 'Titanes vs Héroes', regresó en la quinta emisión en la que ganó, ingresó al primer All Star pero por problemas familiares tuvo que salir y en el segundo estuvo cerca de pisar la semifinal, logrando consagrarse como una de las mejores representantes de la camiseta azul.

