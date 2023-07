Ciudad de México.- Las controversias de La Casa de los Famosos México son tan grandes que ya comenzaron a traspasar las paredes de la mansión. Desde hace algunas semanas se ha sabido que más de una celebridad, que no está participando en el show, ha salido embarrada por una u otra razón en alguna polémica dentro del mismo, entre ellos se puede mencionar a José Manuel Figueroa, Niurka, Juan Osorio, Marcela Mistral y, más recientemente, a Federica Quijano, hermana de Apio.

Como algunos recordarán, en esta semana Sergio Mayer protagonizó un tremendo escándalo con el Kabah, a quien acusó de ser un traidor; sin embargo, esta rencilla habría tenido su origen con Bárbara Torres, quien según palabras de Federica, habría convencido al exGaribaldi de que estaba fraguando una estrategia en su contra. Según declaraciones de la cantante, la intérprete de 'Exelsa' estaría jugando sucio.

Según declaraciones de la intérprete de La Calle de las Sirenas, la estrategia de Bárbara sería hacerse la víctima, algo que consideró "bajísimo": "Ponerse en el papel de víctima es una cosa bajísima y la verdad toda la admiración que le tenía a Bárbara ya fue", declaró la amiga de Erik Rubín, quien destacó que la actriz argentina habría puesto a Sergio Mayer en contra de Apio, así como también estaría utilizando su menopausia como una herramienta para manipular a sus demás compañeros, puesto ella misma ha lidiado con este padecimiento hormonal desde hace 7 años y no ha actuado de esta manera.

"Esta excelente actriz, Bárbara, me parece una excelente directora, actriz muchas cosas y además es una persona que quiero y admiro, pero es tan buena actriz que ya hasta convenció a Sergio que ella es una santa víctima y que Apio es un traidor".

Por otro lado, Federica destacó que, a diferencia de otros concursantes, como es el caso de Poncho De Nigris, su hermano habría entrado al concurso sin ninguna estrategia, puesto no poseía una experiencia previa sobre cómo sería estar en aislamiento junto a un grupo grande de personas, de hecho, la única aspiración del cantante sería llevarse bien con sus demás compañeros, puesto sufrió "bullying" cuando era pequeño, por lo que no quiere revivir este tipo de experiencias dentro del show.

"Apio así es él, no entró con una estrategia (...) no es como que sepa como jugar, no hay una regla de oro que te garantice un reality como este. El Apio dijo que se trata de llevar con todos porque de chiquito recibió bullying".