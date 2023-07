Comparta este artículo

Estados Unidos.- Los fanáticos de Madonna sintieron que su alma colgaba de un hilo, después de que trascendió la noticia de que la reina del pop fue hospitalizada de emergencia debido a que tenía una infección bacteriana grave. Afortunadamente pudo ser estabilizada rápidamente, puesto solo pasó una noche dentro de terapia intensiva e incluso tuvo que ser entubada, pero actualmente se encuentra al resguardo de amigos y familiares en su hogar.

De acuerdo con algunos informes, la cantante de Material Girl ya había presentado síntomas de estar mal de salud, incluso se llegó a decir, que tuvo signos de fiebre ligera durante 1 mes; sin embargo, no se trató e hizo caso omiso a las advertencias de ir al médico, por lo que la enfermedad ganó más fuerza y terminó poniéndose más grave, lo que derivó en su hospitalización inevitable, esto según información del medio TMZ.

Y es que, según información del mismo portal, Madonna estaría sumamente enfocada en los ensayos de su gira The Celebration Tour, por lo que no dejó de ensayar. Cabe señalar que, desde hace ya varios meses, algunas fuentes cercanas a la estrella pop han mencionado para medios como Page Six que la intérprete prácticamente obsesionada con que todo salga perfecto en su tour, al grado en el que se habría hecho algunos arreglos con el bisturí en el mes de febrero, fecha en la que fue objeto de críticas en su presentación en los Grammy por aparecer con la cara hinchada, producto de su intervención quirúrgica.

Recientemente, se filtraron algunas imágenes en donde se puede ver a la cantante, de 64 años, pasear por las calles de Nueva York, junto a un grupo de amigos, con quienes visitó una exhibición de moda de la nueva colección de Karl Lagerfeld, en el Museo Metropolitano de Manhattan, este hecho habría ocurrido justo 1 día antes de que la cantante de La Isla Bonita y Back Taht Up To The Beat tuviera su colapso.

En las imágenes se puede apreciar a una Madonna, mientras espera en la parada de un semáforo, como cualquier otra persona común y corriente, con su cabello rubio amarrado en dos trenzas, una gorra con visera, lentes oscuros, un outfit deportivo compuesto por un pants, una blusa de manga larga y una chaqueta amarrada a la cadera, asimismo portaba unas zapatillas deportivas blancas con rosa.

En caso de que los rumores sobre su salud sean correctos, es posible que, para el momento en que fue tomada dicha fotografía, la cantante estaría luchando contra una fiebre ligera, puesto apenas 24 horas después, fue trasladada al hospital en una ambulancia privada. Según algunos informes, su condición fue tal, que sus familiares llegaron a temer lo peor. Afortunadamente, Madonna ya se encuentra recuperándose.

Fuentes: Tribuna