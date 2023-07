¡Nos engañaron! Christian Estrada y Alicia Machado no terminaron su romance; así los cacharon

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alicia Machado nos quiso despistar o ya hubo reconciliación, pues luego de que hace un mes anunciara en redes sociales que había dejado atrás su romance con Christian Estrada y que no tenía intenciones de volver con él, ahora fueron captados a las afueras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y hasta beso hubo; aquí te compartimos los detalles.

La exintegrante de La Casa de los Famosos México sorprendió en marzo al dejarse ver cercana al modelo, así que no tardaron en lanzarle críticas y advertencias acerca de su pésimo historial amoroso, dado que Estrada ha dejado con muy mal sabor de boca a su exparejas, así que le han insistido que se aleje antes de que pueda causarle algún daño, pero al parecer está segura de que su historia será diferente.

Alicia fue acorralada por los reporteros, quienes le preguntaron si no le preocupa el historial de Christian, pero muy tranquila lo defendió asegurando que ella también tiene lo propio y respecto a los problemas legales que enfrenta con Ferka por la custodia de su hijo Leonel, la exreina de belleza le reiteró su total apoyo ya que dijo estar siempre en los momentos difíciles, pero cansada de los cuestionamientos tomó su teléfono para que el actor fuera a su rescate y poder marcharse.

ESPECIAL

A bordo de su automóvil siguieron tratando de conseguir algunas declaraciones y Christian Estrada negó que hubieran terminado su relación meses atrás, además de que se dijo afortunado de tener un mujeron como ella a su lado, aunque aún se siguen conociendo y dando amor, pero la situación se tornó incomoda cuando les pidieron su opinión respecto a que Ferka mencionó que ahora la exreina de belleza y ella son "hermanas de leche", lo cual provocó risas al actor, pero ella le pedía que se marcharan.

Christian Estrada aprovechó para recordar que sigue en la lucha por poder ver a su hijo, asegurando que no es porque él no lo haya buscado, sino que no se lo permiten ver y agradeció el apoyo de Alicia, así que los reporteros comenzaron a gritarles pidiéndoles que se dieran un beso, el cual únicamente fue en la mejilla, pero su relación no deja de causar polémica, pues de "aprovechado" no han bajado al famoso.

De acuerdo a Javier Ceriani, Estrada habría sido el que llamó a la prensa para que los encontraran y les hicieran entrevistas, además de que soltaron una gran bomba ya que aseguran ahora se encuentra viviendo con la representante de Alejandra Guzmán, con quien se le vinculo amorosamente y se dijo fue la causante de su ruptura con Frida Sofía, por lo que dejan entrever la posibilidad de que este saliendo Alicia y la cantante a la vez.

Fuente: Tribuna