Paola Suárez de 'Las Perdidas' defiende a Wendy Guevara de las declaraciones de Niurka Marcos

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México tiene enganchados a los televidentes e incluso las celebridades se mantienen al pendiente de lo que sucede en el inmueble, tal es el caso de Niurka Marcos, quien evidentemente está apoyando a su hijo Emilio Osorio, así que no ha parado de opinar en redes sociales acerca de los competidores, pero esta vez sorprendió al arremeter contra Wendy Guevara.

A través de sus historias de Instagram, la cubana soltó fuertes declaraciones acerca de la integrante del clan de 'Las Perdidas', recalcando que le tiene cariño pero que no quiere más verla quedando bien con todos los de la casa, pues cree que es momento de definirse y sacar las uñas por sus aliados, así que le pidió que dejará de hacerse la "mustia" y le dijera las cosas de frente y sin filtros a sus rivales.

Voy a tirar una bomba para redes, yo sé que todos queremos mucho a Wendy, yo también la quiero, pero ya es hora de que deje de hacerse pend…das y ya tiene que ponerse a jugar. A todos los team Wendy, ojo, no solamente en la vida y en este tipo de juegos es ser simpática, bromista, hacernos reír a todos, ya es hora de jugar", dijo Niurka.

La 'Mujer Escándalo' puso como ejemplo a Apio Quijano, a quien se le ha señalado de traición por tener una buena relación con todos los de la casa, así que cree que le puede pasar lo mismo ya que al final todos son rivales y la amistad puede darse fuera del show, además de que cree que se está escudando en su programa 'Resulta y Resalta' para soltar veneno, así que le exigió ser más ruda.

Evidentemente sus palabras causaron polémica, pues entre su hijo y Wendy existe una buena relación, así que creen que estarse metiendo con ella podría afectar a Emilio, pues el público podría irse en su contra para cerrarle la boca, pues hasta ahorita la influencer es la favorita y cuenta con un gran fandom que la respalda, así que no dudarían en hacer lo que sea por verla triunfar y hundir a sus detractores.

Tal como era de esperarse, las amigas de Wendy Guevara no se quedaron calladas ante los ataques de Niurka y Paola Suárez le mandó decir que mejor se enfoque en el juego de su hijo y no en el de los demás, pues le destaca que su retoño ha estado triste en los últimos días: "La señora Niurka vive de la polémica, si no está peleando no está agusto".

En vez de estarle dando de consejos a Wendy, tú que tienes a tu hijo ahí mejor dile a él que se ponga reata o visítalo para echarle porras", sugirió Suárez.

Finalmente, Paola destacó que su amiga entró sin ninguna estrategia y que no es de las personas que les gusta estar peleando como a Niurka, pues es una mujer muy alegre, así que le pide que deje de meterse con ella o de lo contrario sus fans podrían írsele en contra, pues no le parece justo que critique desde sus redes el trabajo de los demás.

