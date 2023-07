Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días, la producción de La Casa de los Famosos México ha estado en ojo del huracán, después de que circulara una lista de los eliminados, finalistas y hasta del ganador del reality show. Algo que causó gran decepción entre los fanáticos es que Wendy Guevara, la preferida del público, ni siquiera llegaría a la final, porque se saldría voluntariamente, después de que Nicola Porcella fuera expulsado.

Esta situación ha generado un gran debate en Twitter, donde algunas personas aseguran que el show dejaría de ser interesante, en caso de que la producción ya tenga decidido cómo saldrían las celebridades. Las sospechas de que la lista fuera fidedigna aumentaron después de que se confirmara que Raquel Bigorra estaba nominada junto a Paul Stanley y Sergio Mayer, puesto según datos del listado, la cubana sería la siguiente en salir del show.

Ante esta serie de incógnitas, la productora de La Casa del os Famosos México, Rosa María Noguerón, decidió salir a desmentir todo y reveló que, en realidad, la lista estaba compuesta por especulaciones del propio público, puesto las reglas del juego siempre han estado claro y los habitantes de la casa estarán conformados por aquellos a quienes el público quieran más, por lo que invitó a la gente a seguir votando.

"Puras especulaciones. Son ustedes quienes tienen el poder del voto", reparó la famosa.

Rosa María intentó tranquilizar a la gente, advirtiéndoles que, no es posible que ninguna lista se filtre, debido a que no existe tal, ya que, solamente el público puede decidir el orden de los eliminados, así que les pidió que se divirtieran y se limitaran a disfrutar del programa y a apoyar a quién quieran que continúe dentro del show, porque éste no estaría arreglado, tal y como se ha especulado en las últimas semanas.

"Ustedes diviértanse, son ustedes quienes tienen el poder del voto, no se preocupen por ninguna lista que se pueda filtrar, algunas son puras especulaciones. Y otras más, es como si en casa le preguntarás a la familia por quién están votando y quién quieren que salga el domingo, a lo mejor coincide, pero eso no quiere decir que esté arreglado".

Cabe señalar que, desde que la lista se filtró, los millones de fans de Wendy Guevara salieron a expresar su descontento, puesto ellos consideran que la integrante de Las Perdidas tendría que ser la gran ganadora de los 4 millones de pesos y no Poncho De Nigris, quien supuestamente sería el que se llevara la corona al final del juego, cosa que no resulta ser del agrado de los fans, porque lo consideran alguien "déspota" y "machista".

Derivado de esta situación, los fans de Wendy hicieron un llamado a votar masivamente por ella en caso de que resultara nominada e incluso la propia Danna Paola llegó a manifestarse en favor de la Perdida, advirtiendo que, en caso de que la influencer no se hiciera con el triunfo, ella se molestaría muchísimo. Y tú, ¿qué piensas?, ¿consideras que el juego ya está arreglado?

Fuentes: Tribuna