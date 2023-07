¡Se cancela la boda! Kimberly 'La Más Preciosa' regresa a la soltería, así lo confirma Oscar Barajas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa influencer del clan de Las Perdidas, Kimberly 'La Más preciosa' regresó a la soltería luego de meses de planear su boda con Oscar Barajas, quien fue el encargado de dar la noticia a través de sus redes sociales, dejando en shock a los fanáticos de la creadora de contenido y al mundo de la farándula, además de que surgieron dudas acerca de los motivos que los orillaron a tomar esa radical decisión.

Apenas hace algunos días, Kimberly Irene mencionó en una entrevista que ya tenía todo listo para el evento que se tenía planeado para el mes de noviembre, compartió que luciría dos vestidos diferentes y que muchas celebridades estarían en su lista de invitados e incluso bromeó diciendo que Emilio Azcárraga era su padrino de salón, además de que resaltó que se encontraba estresada por todos los detalles.

Todo parecía ir viento en popa, pues incluso la joven famosa aprovechó las cámaras para lanzarle un mensaje de amor a su entonces prometido: "Oscar si me estás mirando te mando besitos y todo mi amor es para ti", pero ahora todo lo que se prometieron quedó atrás y todo parece indicar que no hay vuelta atrás, dado que tuvieron un disgusto y ahora cada quien prefiere seguir su camino de manera independiente.

Hoy doy gracias a la vida por haber puesto una persona maravillosa en mi camino, la cual me enseñó a saber lo que es amar y ser amado. Hoy tomamos caminos diferentes, cosas que pasaron que solo tú y yo sabemos, pero aun así marcaste una etapa bonita en mi vida que nunca olvidaré", escribió.

Oscar resaltó que es una mujer humilde y exitosa, así que le agradeció por el tiempo que compartieron juntos y al parecer quedaron en buenos términos, pues mencionó que a pesar de que no estén juntos siempre estará para ella y le envió sus mejores deseos para que encuentre alguien que la haga feliz: "Con lágrimas y un nudo en la garganta, gracias. Me cuidas mucho a tus papás y diles que hicieron un gran trabajo por tener una excelente hija".

Hasta el momento, Kimberly no se ha pronunciado al respecto ya que se encuentra de viaje por trabajo, pero se espera que en algunas horas dé algunas declaraciones a través de sus redes sociales, pues fue una etapa importante para ella que hizo pública y sus seguidores quieren conocer su versión de lo que sucedió ya que estaban a nada de llegar al altar, aunque también hubo quienes se alegraron ya que presentían que no iba a funcionar y de colgado de la fama no bajaban a su ex.

