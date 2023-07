Twitter sufre caída mundial en plena Velada del Año 3 e Internet no lo perdona; los mejores memes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este sábado ha sido caótico para las redes sociales, en especial para Twitter, plataforma en la que los usuarios reportaron fallas desde alrededor de las 05:30 horas. tanto en el sitio web como en la aplicación móvil de sus celulares. Asimismo, de acuerdo con los reportes de DownDetector el 46 por ciento de los problemas reportados ocurrieron en el sitio web y el 38 por ciento en la aplicación móvil.

Hasta el momento continúan los reportes por parte de los usuarios de Twitter, por lo que la falla no ha sido corregida, por lo que las y los usuarios mantienen problemas al realizar búsquedas, visualizar tuits e ingresar a la red. Actualmente las personas que navegan en la plataforma se encuentran con el mensaje: Cuota límite excedida, al momento de intentar visualizar algunos tuits o hacer búsquedas.

Las quejas se reportan desde Canadá, Estados Unidos, Latinomérica, Europa y otros lugares del mundo, algunos incluso logran tener conexión y publican a través de la misma red. Los usuarios de esa red social no pueden acceder a sus cuentas, cargar sus tuits o interactuar con la plataforma. Algunos acudieron a Google para preguntar qué pasaba con la falla. Claro que los internautas no dejarían pasar la situación y llenaron el internet de memes

De inmediato el hashtag #TwitterDown se hizo viral, pues varios usuarios pensaron que su cuenta fue bloqueada, ya que no podían ver sus propios tuits, cargar algunos de otros usuarios ni interactuar o leer comentarios. Más tarde, se supo que era una medida que tomó Elon Musk, la cual provocó un desastre mundial, el magnate publicó un mensaje en Twitter sobre la situación de Twitter.

Se trata de una decisión polémica, pues las cuentas verificadas están limitadas a leer 6000 publicaciones por día, cuentas no verificadas a 600 y nuevas cuentas no verificadas a 300. Por eso varios usuarios no podían leer tuits ni interactuar con éstos. Es decir, se podrá ver el contenido de esta red de manera limitada. Algo que despertó las quejas entre todos los usuarios de esta red social ¿será que son los últimos días de Twitter?

Asimismo, esto sucedió en el día en que Ibaí Llanos organizó La Velada del Año 3, en la cual decenas de streamers se reunieron y fue marcada por los combates de boxeo. Sin embargo, las plataformas jugaron una mala pasada, pues Twitch también sufrió una caída en plena transmisión y los internautas no lo podían anunciar, pues Twitter tampoco funcionaba.

