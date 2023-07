Andrea Legarreta explota tras expulsión de Paul Stanley de 'LCDLF' y manda recadito a Wendy Guevara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche de ayer domingo 9 de julio el querido presentador Paul Stanley se convirtió en el quinto eliminado de La Casa de los Famosos México, desatando una fuerte controversia en redes sociales debido a que muchos sí querían verlo fuera del proyecto mientras que otros estallaron por su salida. Pero sin duda alguna quien está más inconforme con esta situación es Andrea Legarreta, quien en plena transmisión del programa Hoy mostró su molestia por todo lo que vivió 'Poly' dentro del reality.

La aún esposa de Erik Rubín lanzó una serie de comentarios sarcásticos respecto a la decisión del público que no votó por la permanencia de Stanley y al parecer sus comentarios iban dirigidos hacia Sergio Mayer y Poncho de Nigris. Durante una charla en el matutino que sostuvo con Galilea Montijo, Alexis Ayala, Arath de la Torre y Andrea Escalona, Legarreta dijo: "Obviamente nosotros como tu familia te tenemos que apoyar (Paul), porque te amamos, porque lo lógico es, si hay gente que no conoce a muchos de los que están ahí, que no los conoce, que si los conociera ¡ay nanita!, que no los conoce y los están apoyando".

Y reiteró que Paul tiene el respaldo de toda la familia de Hoy: "Imagínese que nosotros, sí lo conocemos, y sí lo estamos apoyando, y sí es una buena persona, de la que se libró", expresó la presentadora. Además, Andy reiteró que había cosas más allá de lo que se veía en las pantallas, tal como lo indicó en sus redes sociales, pues a su parecer el Team Infierno oculta intereses, especialmente Sergio y el influencer regiomontano.

Asimismo, la también actriz de 52 años envió una fuerte advertencia a Wendy Guevara, quien sigue participando en la exitosa competencia de Televisa y es la favorita de la mayoría del público: "Ojalá Wendy allá adentro, que considero que es una persona auténtica, transparente, encantadora, se dé cuenta también de cómo la están utilizando, porque es evidente, es como 'ah, disque me acerco'", puntualizó.

Después de que el conductor invitado Alexis Ayala comentó que lo terrible del reality es que a pesar de que todos entraron como colegas, hay cosas que trascenderán más allá del show, Andrea subrayó: "Hay cosas personales, si tocan al papá, a la familia, a la hija, o sea, si creo que al final ellos tendrían que analizar ¿qué va a pasar afuera?, ¿qué va a pasar cuando salgas y hayas decepcionado o hayas usado alguien allá adentro o hayas traicionado?, porque al final ahí se está viendo mucho de lo que cada uno es".

Finalmente, Legarreta destacó que espera que los integrantes de dicho equipo no se den cuenta sobre las cualidades de la trans que es famosa en Internet y es conocida como una de 'Las Perdidas', porque podría resultar perjudicial para ella y esto fue lo que dijo: "Yo le pido a Dios que al ratito su Team Infierno tan unido, que van a tener que separarse, y van a tener que empezar a arrancar cabezas, no se den cuenta de las fortalezas que tiene Wendy, porque se van a ir en contra de ella, y le van a querer cortar la cabeza. Vayan a rajarle afuera de la casa", remató.

Andrea le muestra su apoyo a Wendy

Fuente: Tribuna