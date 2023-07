Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado mes de mayo se viralizó el momento en que Aracely Arámbula fue junto a su amiga Michelle Vieth, con quien participó en el melodrama de principios de la década de los 2000, Amigas y Rivales. Ambas asistieron a la conferencia de Jorge Lozano, titulada Ingobernable 2023, donde se hablaron temas de autosuperación, como lo es olvidar a aquel mal amor que alguna vez te pagó mal.

Como algunos sabrán, en aquella charla, Jorge Lozano reveló que Aracely Arámbula y Michelle Vieth se encontraban entre el público, así como también les preguntó a ambas mujeres si era posible salir "ingobernable" luego de "un mal amor", al cual calificó como a un "cucaracho", a lo que la actriz de La Madrastra inmediatamente respondió que sí era posible y luego animo a las demás oyentes a hacerlo.

"Claro. Osea, mamacitas, si yo salí del 'Rey Cucaracho', ustedes pueden salir de cualquier muchacho."

Este momento se volvió viral rápidamente porque aunque Aracely no hizo mención de ningún nombre, se puede intuir que se estaba refiriendo a Luis Miguel, quien desde hace un tiempo se sabe que no ve a los hijos que tuvo con la histrionista y ni siquiera se hace cargo de las necesidades económicas de los menores, razón por la que la también modelo ha tenido que trabajar para sacar adelante a sus dos hijos.

Recientemente, Jorge Lozano, quien es un especialista en las relaciones de vida y autocuidado, tuvo un encuentro con los reporteros de Ventaneando, quienes le preguntaron sobre 'La Chule' y cómo fue su experiencia luego de que escuchó a la actriz expresarse de la mencionada manera de 'El Sol de México', a lo que él reveló que se sorprendió bastante, aún así la famosa cuenta con su total apoyo.

"Que Aracely Arámbula (expresara) ‘si yo pude superar al rey cucaracho’, dije ‘santo Dios’, en ese momento, el ver el furor de la gente, me di cuenta también que cuando mucha gente lo ve en carne ajena, ve el tamaño del cucaracho que superó Aracely, creo que la gente dice ‘yo puedo pasar también por cualquier otro mal amor’."

Por otro lado, Jorge Lozano detalló que el siente gran empatía con el caso de Aracely; el conferencista declaró que comprende que, en determinado momento, las parejas se llegan a separar, pero lo que no termina de agradarle es que el cantante de La Chica del Bikini Azul se haya desentendido completamente de sus hijos, a quienes ni siquiera apoya económicamente: "Una cosa es haberte separado de tu pareja y de pasar por un dolor fuerte, pero otra cosa es cuando hay hijos involucrados, y ves a tu pareja a veces no les dedica interés a esos hijos, no le dedica inclusive sustento económico."

Finalmente, Jorge Lozano arremetió en contra de Luis Miguel recalcando que él se había ganado a "pulso" el apodo de 'cucaracho', también le agradeció a Aracely "por haber tenido la confianza de contar su historia frente a un público tan grande", como el que se encontraba en el recinto aquel día de la conferencia. Hasta el momento, el cantante no ha hecho ninguna declaración sobre lo dicho por su expareja.

