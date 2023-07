Fan de Karely Ruiz hace el oso frente a la influencer al tratar de conquistarla y se gana burlas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Karely Ruiz es la sensación de la redes sociales y ha decidido sacar provecho de su fama realizando algunos espectáculos privados, mismos en los que presume su belleza y ejecuta dinámicas atrevidas con los asistentes para complacerlos, pero recientemente se viralizó un video en el que uno de sus fanáticos terminó convirtiéndose en la burla de Internet por sus pocas habilidades.

Diferentes cuentas se han encargado de difundir el momento exacto en el que un hombre fue invitado por la estrella de OF a subir al escenario, esto durante un espectáculo que realizó en San Blas, municipio en el estado de Nayarit, así que el joven decidió ponerle candela al juego y quitarse la camisa para motivar a Karely a que le dedicara uno de sus famosos bailes, pero todo terminó mal.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, portaba uno de sus ya clásicos minivestidos con un pronunciado escote, así que se disponía a bailarle al chico, quien poco inteligente olvidó que tenía abrochados los puños de su camisa, por lo que al intentar quitársela quedó atrapado y simplemente no podía lograrlo, quitándole así toda la sensualidad al momento, por lo que incluso alguien del staff tuvo que ayudarlo.

CAPTURA DE VIDEO

Tal como era de esperarse, todos los que se encontraban en el recinto no aguantaron la risa del oso que había cometido y Karely Ruiz no fue la excepción, pues de la emoción de tenerla de frente no logró controlar sus nervios y terminó cometiendo dicho error, así que algunos internautas lo han tundido por descuidado y le reprochan haber tenido esa gran oportunidad y haberla dejado pasar.

CAPTURA DE VIDEO

"Fue el ángel de la guarda de su esposa cuidándolo del pecado", "Mínimo hizo reír el chavo", "No sé si reír o llorar", "Es la camisa para casados", "Perdió la oportunidad", "Qué vergüenza", "La camisa se robó el show", "Pobre compa", "Se pasó", fueron algunos de los mensajes que dejaron en la cajita de comentarios.

¿Por qué es famosa Karely Ruiz?

Desde muy joven, Karely Ruiz mostró su gusto por las cámaras y se dio a conocer en Monterrey con programas como Mitad y Mitad, así como Es Show, posteriormente se dio cuenta del furor que genera con su belleza y decidió entrar al mundo de las redes sociales, donde actualmente es una de las más populares gracias a las ardientes fotografías que comparte.

También, ha decidido hacer negocio con su contenido y se unió a una famosa plataforma para adultos, donde se muestra sin límites y es la tercera mujer mejor pagada, por lo que mensualmente se embolsa cantidades millonarias a la que le suma los pagos por eventos con los que se ha logrado hacer de una gran fortuna, colección de autos de lujos y muchas excentricidades.

Fuente: Tribuna