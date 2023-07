Comparta este artículo

Ciudad de México.- De una forma muy contundente la reconocida y muy polémica presentadora, Flor Rubio, recientemente salió en defensa de la denominada 'Mujer Escándalo', la actriz y presentadora, Niurka Marcos, en pleno programa en vivo de Venga la Alegría, por lo que sin dudarlo mandó un fuerte recadito al reconocido actor, Boby Larios, en el cual lo mandó a callar sobre el escándalo con al paternidad de Emilio Osorio.

Como se recordara, José Manuel defendió a su pareja de ataques de Niurka, por lo que en una entrevista dijo que: "Creo que Marie Claire Harp nunca tuvo bronca con… ¿cómo se llama el Niukito?", una vez que le dijeron el nombre, este al escuchar el apellido se mostró sorprendido y cuestionó: "¿no es hijo de Bobby Larios?", algo que se tomó como una burla y un ataque directo a la cubana a modo de defender de una forma pasivo-agresiva a su pareja, con la cual también tuvo una aventura en el pasado.

Ante este hecho, la actriz de La Fea Más Bella no ha dudado en salir a defender tanto su honor como la ascendencia de su hijo menor, arrasando con el hijo de Joan Sebastian sin piedad alguna, burlándose de su virilidad, tachándolo de "mustio" y muchas cosas más, aún después de que este saliera públicamente a defenderse y afirmar que él no lo quiso decir en mala intención y fue solamente un error.

Niurka y Emilio. Internet

Pero, quien tampoco se quiso quedar al margen de la situación, fue el propio Larios, el cual en una entrevista aseguró que no era el padre del joven, pero sí dijo que el actor de ¿Qué le Pasa a mi Familia? en realidad sí es una víctima de su relación con la cubana, señalando que se llevó lo peor de esa relación, a lo que Niurka como una fiera volvió a salir a callarlo diciendo que la vejez le pegó terrible.

De igual forma, la presentadora del matutino de TV Azteca, luciendo un tanto molesta dijo que estaba de parte de Niurka en esta ocasión, pues poner en duda la paternidad de un hijo con una mujer era una muy terrible y dolorosa falta de respeto, pues los hijos son algo sagrado con lo que nadie debería de meterse, así que también mandó a callar a Boby, dejando a más de uno sorprendido con su contundente mensaje.

Esto pues Rubio viendo hacía la cámara dijo que ella a modo de consejo le decía a Larios que como hombre que en realidad sabe que no tiene nada que ver con la paternidad del menor debería de no hablar del tema, que si la prensa le pregunta su respuesta debe de ser que no tiene nada que decir y mantenerse completamente al margen, pues al hablar solamente hacía quedar mal a la cubana en vez de ayudarla.

Fuente: Tribuna del Yaqui