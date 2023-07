Comparta este artículo

Estados Unidos.- En el año 2017 se estrenó la película Logan, la cual marcó el final de la participación de Hugh Jackman como el antihéroe, 'Wolverine', personaje al que interpretó desde el año 2000 con el estreno de la película X-Men. Esto provocó que sus fans se entristecieran por el final de una era, puesto todo parecía indicar que el afamado actor había nacido para dar vida al mutante de Marvel.

A partir de entonces, el actor exploró otro tipo de personajes como fue el caso de The Greatest Show Man, The Front Runner, Missing Link, Reminiscence y The Son, aunque para el 2018 se le volvió a ver interpretando a 'Logan' en Deadpool 2 en una escena especial, aunque para este momento los fans habían perdido toda esperanza de ver al actor originario de Sídney interpretar al personaje con garras.

Aunque todo cambió hace varios meses, cuando Ryan Reynolds anunció que Hugh Jackman regresaría como 'Wolverine' para Deadpool 3, algo que sin duda emocionó a más de una persona en la audiencia, incluso el video del anuncio se volvió viral, puesto se puede ver como el protagonista de Linterna Verde cuestiona al actor de Los miserables si estaría dispuesto a volver como 'Logan', para verlo confirmar de manera despreocupada.

Desde entonces, poco se supo del filme, cosa que cambió recién este lunes, 10 de julio, cuando se filtraron a Internet algunas imágenes de Ryan Reynolds vestido con el ya clásico traje de 'Deadpool', mientras que a su lado se encuentra Hugh Jackman vistiendo nada más y nada menos que como 'Wolverine', cosa que no se había ni siquiera en todas las películas de X-Men, donde siempre se le veía vestir unos jeans, una camisa y una chaqueta de cuero.

Créditos: Instagram @marvellatam

Aunque se tiene poco contexto de lo que estaba ocurriendo en la escena que estaban filmando, se puede intuir que ambos están en el desierto por el escenario que los rodea. Cabe señalar que Hugh únicamente está utilizando su disfraz, aunque no está usando su máscara, por lo que se desconoce si utilizará el atuendo completo del reconocido personaje. Tampoco se sabe si dará vida a 'Wolverine' como tal o se trata de un personaje diferente, como ya ha ocurrido en otras producciones de Marvel Studios como con 'El Mandarín' o 'Quick Silver'.

¿Para cuándo se estrenará 'Deadpool 3'?

De acuerdo con algunos informes, el filme del cómico antihéroe llegará a los cines a mediados del año 2024 y se cree que podría comenzar a ser proyectada para el 3 de mayo, aunque la fecha aún puede variar. Por el momento se desconoce cuál será la trama exacta, pero se sabe que esta cinta servirá como una introducción del mundo de X-Men y 'Deadpool' al universo cinematográfico Marvel.

Fuentes: Tribuna