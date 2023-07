Luto en Televisa: Raquel Bigorra, devastada, habla de la desgarradora pérdida que sufrió en 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En Televisa hace un par de semanas que se vistieron de un triste luto ante la lamentable muerte de la querida y famosa presentadora, Talina Fernández, por lo que ahora que salió de La Casa de los Famosos México y se enteró, la reconocida y polémica conductora, Raquel Bigorra, recientemente habló devastada sobre lo desgarradora pérdida que fue para ella al saber esto.

Lamentablemente y con mucho dolor, la tarde del pasado miércoles 28 de junio el mundo del espectáculo se vistió de luto, debido a que el exdirector de Videocine e hijo de Talina, Jorge 'Coco' Levy, reveló que la presentadora había fallecido varios días después de haber sido internada en terapia intensiva e intubada, a causa de la Leucemia Terminal que padecía, afirmando que no había nada que hacer ya por su madre.

Ante este triste evento, varias celebridades de diferentes televisoras, como la empresa San Ángel, TV Azteca y por supuesto los de Imagen TV, donde estuvo varios años en su reconocido matutino, Sale el Sol, recordando los mejores momentos que pasaron al lado de 'La Dama del Buen Decir', además de anécdotas divertidas al convivir con ella detrás de cámaras como amiga y compañera siempre amable y atenta.

Raquel y Talina trabajaron juntas. Internet

Una de esas celebridades fue precisamente la expresentadora de Venga la Alegría de origen cubano, dado a que dentro del afamado reality show, el mismo día que se anunció el deceso de Talina, ella y Paul Stanley recordaron a la conductora con mucho amor, respeto y una gran felicidad, mencionando que era una gran mujer, pues Raquel por muchos años trabajó a su lado y recordó que le enseñó mucho sobre el mundo del espectáculo.

Y aunque todos hicieron eso, lo que llamó la atención es que se supone que dentro de La Casa de los Famosos México estaba aislada y sin saber absolutamente nada del exterior, y ahora que se encuentra afuera, medios de comunicación le han cuestionado lo que todos se preguntaron en ese momento, si es que alguien les pasó la noticia, lo que ella negó rotundamente, afirmando que el asilamiento está 100 por ciento cuidado y no hay forma de saber del exterior.

En cuanto al por qué habló de Fernández, la cubana mencionó que ella no lo hizo con una intención, sino que solamente salió el nombre Talina en una conversación, y quiso darle ese reconocimiento de cuanto fue que la ayudó y apoyó, incluso en ese momento mencionó que era alguien muy importante, pues le brindó un hogar en México, y que no sabe cómo explicar el por qué se le vino a la mente, sino que solo pasó y no había nada detrás de eso.

