Ciudad de México.- La famosa cantante Ninel Conde por fin rompió el silencio y decidió responder a las críticas que recibió en la última semana luego de que se volviera viral un video en el que aparece destrozando la canción Sálvame de RBD. La también actriz y empresaria publicó el video original cantando este tema, con la finalidad de mostrar la diferencia que existe con el video que circuló en Internet hace unos días y por el que fue severamente criticada.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la llamada 'Bombón Asesino' aseguró que de forma malintencionada alguien editó el video distorsionando su voz y haciéndola ver muy mal. Y es que la artista de 46 años fue tachada de pésima cantante por supuestamente desafinar en uno de los temas más icónicos del exitoso melodrama Rebelde, donde ella dio vida al personaje de 'Alma Rey' como madre de 'Roberta'.

En su extensa publicación, Conde manifestó que aquel video fue editado para convertirla en burla: "La semana pasada tomaron un fragmento de uno de mis shows y alteraron el audio quitando incluso la voz del público que cantaba conmigo... distorsionado mi voz y volviendo algo negativo viral.. aquí les dejo el video original SIN TRUCOS DE MALA EDICIÓN…". Sin embargo, la cantante comentó de forma contundente que las críticas de hoy en día no la lastiman pues hace años sí sufrió un fuerte bullying que la hizo caer en depresión.

Y les reitero que a mi después de tantos años de mover el abanico ya no me tambalean y lo que me entristece es ver tanta gente llena de odio y resentimiento que no se ha dado cuenta el daño tan terrible que pueden ocasionar a gente que no tiene la inteligencia emocional de saber quién es … amemos más y odiemos menos", escribió.