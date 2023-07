Niurka Marcos no olvida las polémicas declaraciones de José Manuel Figueroa y de "mustio" no lo baja

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Niurka Marcos se prendió y le dio hasta para levar a varios famosos, fiel a su estilo no se guardó nada frente a los reporteros, quienes le recordaron algunas polémicas como la que protagonizó con José Manuel Figueroa, a quien de mustió no le bajo y asegura que después de haberlo puesto en su lugar no va a dudar en darle la vuelta cuando se encuentren en algún lugar.

Recordemos que el hijo de Joan Sebastián preguntó en una entrevista si el hijo de la 'Mujer Escándalo' es de Bobby Larios, lo cual prendió a la cubana quien no tardó en sacar las garras para advertir que con su retoño nadie se mete, así que le sacó a relucir algunas intimidades al cantante como que tuvieron un encuentro y lo calificó con un pésimo desempeño en la cama.

Para detener las declaraciones de la vedette, Figueroa no tuvo de otra más que disculparse de manera pública, pero Niurka no cree en sus palabras y tiene claro que fue con la intensión de molestar, pero le recuerda que se metió con la persona equivocada y está segura que fue Marie Claire Harp la que de algún modo lo obligó a apaciguar el escándalo, pues están a meses de su boda.

Las personas se delatan solas, querer jugarle al inteligente, sarcástico y querer bailar a la casa del trompo, querer pelear con la más loca, bruja, la más desinhibida y que le vale ve…ga lo que piense el mundo, cuando él es una persona tan mustia y de doble moral que cuida tanto su integridad y apariencia", dijo Niurka.

Así mismo, la exestrella de Aventurera explicó que fue ella la que informó a Juan Osorio de las declaraciones de José Manuel: "Yo no quiero que la gente te vea como un papá que no defiende a su hijo, vio la nota y dijo sí se pasó, reiterando una vez más que ella y su familia tienen claro la paternidad de Emilio, así que no piensa permitir que alguien lo quiera poner en tela de juicio".

Respecto a que Bobby Larios aseguró que la peor parte de la relación que tuvieron se le quedó a Emilio Osorio por los escándalos y las dudas que han sembrado acerca de su paternidad, Niurka tiene claro que no tiene otra forma de llamar la atención más que hablando del pasado, por lo que incluso asegura la nombrará en su lecho de muerte.

Tan bobito, tan feo que le pegó la viejez. Acostúmbrense a que Bobby hable de mí hasta su último día de vida, su último respiro va a ser Niurka y su mujer se va a quedar odiándolo".

Todo el rollo de que presuntamente Emilio Osorio podría ser hijo de Bobby Larios se da bajo el contexto de que fue el hombre con el que Niurka engañó a Juan Osorio, además de que la gente se ha dedicado a realizar comparativos y al no verle parecido al productor Televisa han sembrado dudas, pero todos han negado esta teoría en sinfín de ocasiones.

Fuente: Tribuna