Ciudad de México.- La noche de este domingo 10 de julio la famosa vedette cubana Niurka Marcos se volvió tendencia en todas las redes sociales luego de su aparición en la gala de eliminación en La Casa de los Famosos México, donde Paul Stanley se convirtió en el quinto expulsado. Sin embargo, la razón de porqué todo mundo está hablando de la llamada 'Mujer Escándalo' es porque no paró de humillar a María Fernanda Quiroz, quien es mejor conocida como Ferka.

Niurka desata los memes tras estar en LCDLF México

Desde que arrancó la transmisión en vivo del programa, la intérprete de novelas como Velo de novia y La fea más bella no paró de lanzar ataques en contra del cuarto Cielo, pues claramente estaba apoyando a los del 'Team Infierno' ya que ahí pertenece su hijo Emilio Marcos. En las redes sociales no pararon de decir que todas las panelistas que estaban en el foro, incluidas Ferka, se la pasaron calladas esta noche ya que le tenían miedo a Niurka y por ello los memes no se hicieron esperar.

En cierto momento, la conductor Galilea Montijo cuestionó a la cubana acerca del supuesto romance entre Apio y Jorge Losa y de inmediato se burló de Quiroz diciendo que 'Albecete' jamás la trató como trata al integrante de Kabah: "Yo creo que Ferka no tenía esa relación con él, evidentemente no se veía tanto acercamiento. Pero no importa Ferka, aquí lo que importa en este momento en realidad es que si Jorge se atonta, se lo co...", expresó 'Mamá Niu'.

Asimismo, Niurka también lanzó varios ataques hacia Apio mencionando que estaría traicionando a su cuarto por su romance con Jorge: "Otro detalle si me da permiso la producción: ahí ven el motivo por el cual Apio ha traicionado todo el tiempo al cuarto infierno. Está tan enamorado de Jorge que todo el tiempo está tirando melao en el cuarto cielo y veneno en el cuarto infierno". Las duras declaraciones que hizo la madre de Emilio Osorio por supuesto que crearon eco y cientos de personas pidieron tenerla de invitada más de seguido.

Como se recordará, las diferencias entre Niurka y Ferka comenzaron desde semanas atrás cuando la actriz mexicana tuvo un fuerte enfrentamiento con Sergio Mayer, quien le dijo antes de ser eliminada en la tercera semana que no tenía trayectoria artística para estar en este proyecto. 'Mamá Niu' en ese momento tomó las redes para aplaudir las palabras del exintegrante de 'Solo para mujeres' afirmando que todo lo que dijo sobre Ferka era verdad.

Asimismo, en una ocasión la exesposa del productor Juan Osorio arremetió en contra de Ferka asegurando que estaba haciendo brujería dentro de La Casa de los Famosos México: "Dicen que Ferka metió magia negrea. Que traía un collar con un dije negro... Lo que pasa es que antes de que ella metiera ese collar o que lo mostrara, de magia negra o negativa, Emilio llenó la casa de bendiciones y de cosas hermosas porque Emilio es un angelito", dijo la cubana hace varias semanas.

Fuente: Tribuna