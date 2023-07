"Se lo cog...": Niurka saca del clóset a Jorge Losa y le advierte a Ferka que su relación no es verdad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy polémica vedette de origen cubano, Niurka Marcos, recientemente volvió a lanzar una 'bomba' dentro de Televisa, dejando a todos con la boca abierta, pues a su clásico estilo sacó del clóset al famoso galán de novelas y deportista, Jorge Losa, afirmando que Apio Quijano se lo va a "cog...", por lo que le advirtió a Ferka que no es verdad su relación sentimental como ella cree.

Como se sabe, desde que la famosa actriz y presentadora, María Fernanda Quiroz, nombre verdadero de Ferka, salió de La Casa de los Famosos México, se ha comenzado los rumores de que Quijano estaría interesado amorosamente del deportista, mismas que aumentaron cuando comenzó a verse a ambos muy juntos en varias ocasiones, pues Jorge dejaba que lo abrazara al consolarlo por la salida de la actriz.

Y ahora, en la más reciente gala del afamado reality, el pasado domingo 9 de julio, en la que estuvo la madre de Emilio Osorio presente, esta habló sobre el tema sin ningún tipo de tapujos, dejando muy en claro que para ella el exparticipante de Guerreros 2020 no es para nada heterosexual y también estaría interesado en Quijano, usando la frase que se le hace "agua la canao", que es usada para las mujeres.

La actriz de La Fea Más Bella, con su usual estilo, miró fijamente a Ferka para decirle que la disculpara, pero que a su punto de vista el tiempo que ella y Losa pasaron juntos en realidad nunca se vio esa cercanía que se ve ahora con Apio, por lo que ella asegura que si se descuida un poquito Jorge y se deja llevar, el cantante se lo va a "cog...", dejando en completo a shock a la actriz que solo abrió los ojos.

Pero no solo eso, sino que señaló que esto también era la clara prueba de que el integrante de Kabah estaba traicionando al cuarto 'Infierno', dado a que estaba tan enamorado de Jorge que estaba jugando para los dos bandos y por eso es que en las próximas nominaciones va a estar comenzando a jugar para el cuarto 'Cielo' y hasta se podría ir con ellos o actuar como un doble cara, algo que ya ha dicho anteriormente.

En cuanto a la exintegrante de Inseparables, no tuvo palabras y en redes sociales la han tundido por no haber sabido como responderle a 'Mamaniu', asegurando que en realidad no decía nada porque no había forma de poner en duda lo que había dicho la exesposa de Juan Osorio con respecto al deportista, por lo que muchos ya han comenzado a dudar de que saliendo pudiera darse algo con Ferka.

Fuente: Tribuna del Yaqui