Ciudad de México.- Una vez más todo TV Azteca y el mundo del espectáculo acaban de quedar en completo shock, debido a que una explemplada del famoso y difunto presentador, Fernando del Solar, en una reciente entrevista expuso maltratos por parte de la viuda de este, Anna Ferro, la cual aparentemente también lo habría abandonado antes de morir, según el exmanager de este.

El 30 de junio del 2022 todos en el mundo del espectáculo quedaron sorprendidos y devastados al enterarse que el expresentador de Venga la Alegría perdió la vida a causa de una neumonía severa. Tras este momento Ferro se ha encargado de mes con mes hablar de su tristeza ante la ausencia de su esposo, a demás de verse envuelta en una pelea legal con Ingrid Coronado por temas de la herencia y un departamento que le pertenecería a los hijos y no a Anna.

Lamentablemente, a un año de su deceso la polémica no cesa, pues la prensa ha logrado entrevistar a varios trabajadores que estuvieron con Fernando durante su enfermedad, y uno de ellos fue su exmanager, el cual expresó que Anna no fue la mujer amorosa y solidaria que ha dicho en cada entrevista, pues supuestamente en sus últimos momentos ella decidió abandonarlo y dejarlo solo cuando más la necesitó.

Pero no solo el exmanáger a señalado a Ferro de haber sido mala con del Solar, pues una exempleada doméstica de este, Ángeles, en entrevista con Sale el Sol dijo que su viuda era una muy mala señora, que era déspota y cruel, señalando que una vez la amenazó a ella y a la señora Lucy, que si le pasaba a su hija los metería a la cárcel, que ya lo había hecho con más personas, que esculcaba sus cosas cosas personales y las obligaba a cuidar de su hija cuando no era su obligación y no le pagaban por ello.

De igual forma, afirmó que no solo con las empleadas era así, pues señaló que también maltrataba a Fernando, que le arrebataba el plato de comida si le daban algo que se le antojaba pero a ella no le parecía adecuado, que le gritaba muy feo, incluso dijo su familia trato de hablar con él para advertirle que solo quería su dinero, pero que él les dijo que no se metieran y no escuchó las advertencias de que no era buena.

Finalmente, Ángeles señaló que una vez escuchó una llamada de Anna con su hijo mayor, en la cual decían que solo le querían sacar dinero a Fernando y que le pidió el joven que se apurara a sacarle todo, además de afirmar que era controladora y lo tenía restringido, pues supuestamente le controlaba las llamadas y mensajes de texto, que sí podían hablarle, pero que ella siempre quería estar ahí escuchando todo y le leía todo.

Fuente: Tribuna del Yaqui