Tras ola de muertes en Televisa, hija de Silvia Pinal llega a 'Ventaneando' y da inesperada noticia

Ciudad de México.- La famosa primera actriz Silvia Pinal, quien décadas de trayectoria en Televisa, cine y teatro, no ha dejado de tener preocupados a sus miles de admiradores y fans ya que se reportó recientemente que tuvo problemas de salud y muchos temieron lo peor. Y es que como se sabe, a lo largo de este 2023 el espectáculo mexicano se ha tenido que despedir de grandes artistas como Chabelo, Ignacio López Tarso y Rebecca Jones.

En días recientes la asistente de la 'Última Diva del Cine Mexicano', Efigenia Ramos, compartió que doña Silvia no estaba atravesando por el mejor momento de su vida ya que estaba sumamente "triste" tras enterarse que su nieto Apolo no era hijo biológico de Luis Enrique Guzmán. Sumado a ello, hace algunos días la trabajadora de la casa Pinal compartió que la salud de la primera actriz era inestable.

Incluso, las cámaras de distintos programas captaron a un doctor llegando a revisar a doña Silvia hasta su domicilio: "El médico le ajustó un poquito más su tratamiento porque a veces yo siento que el cuerpo no aguanta mucho medicamento y como que dice: 'ya hasta aquí'. Anoche ya estaba mejor, solo fue un pequeño bajón", explicó Efigenia. Sin embargo, después de todo el furor que provocó esta noticia, ahora es Sylvia Pasquel quien revela realmente cómo se encuentra su famosa madre.

La madre de la actriz Stephanie Salas platicó en exclusiva con reporteros del programa Ventaneando para aclarar qué sucedió realmente con la matriarca de 'Las Pinal' y dijo que estuvo con ella en todo momento: "Llegué el día que se puso malita, pero lo que pasa es que hacen las cosas más grandes de lo que son". De forma contundente, Sylvia señaló que su madre se encuentra muy bien y que solo fue una descompensación momentánea.

La villana de telenovelas como Amarte es mi pecado dijo estar molesta porque muchos reporteros ya andan 'matando' a doña Silvia: "Llevan días haciendo guardia ahí en mi casa como si mi mamá ya estuviera grave y en las últimas, pero tienen que entender que es una señora de 92 años que tiene sus descompensaciones, llegó el doctor, le cambió los medicamentos y el día siguiente ya estaba bien".

Asimismo, 'La Pasquel' precisó que la primera actriz sufrió una arritmia cardíaca pero aclaró que se encuentra en perfecto estado: "Es un roble mi mamá, no es una enfermedad seria, son las cosas de su edad". Además, la también cantante detalló que debido a que doña Silvia Pinal se encuentra en excelente estado, en los próximos días se la llevará de vacaciones a Acapulco porque así se lo pidió: "Me dijo 'sí, sí llévame a Acapulco, me quiero ir contigo', entonces yo creo que la próxima semana me la llevo".

Fuente: Tribuna