Tras supuesta pelea, Twitter destroza a Mar de Regil con ola de memes; estos son los mejores

Ciudad de México.- Desde el pasado domingo, 9 de julio, el nombre de Mar de Regil se ha convertido en tendencia en Twitter, ¿la razón? Presuntamente la hija de Bárbara de Regil tuvo un altercado con una mujer de nacionalidad Rusa en una de las playas más exclusivas de México, Holbox, en Quintana Roo, sitio en el que la joven influencer se encontraba vacacionando con su madre y su novio, esto se sabe gracias a las historias de la adolescente.

Si bien, la noticia de que Mar tuvo una pelea física con una desconocida no ha sido confirmada por la influencer, el rumor fue tomando cada vez mayor fuerza en redes sociales, el cual se vio completamente reforzado después de que la protagonista de Cabo dejó de compartir historias en su cuenta de Instagram, aplicación en la que es sumamente activa. Siendo que su último post tiene un mensaje en el que aclara que no ha publicado contenido porque no tiene señal.

"Gente, no he podido subir mucho contenido porque mi señal está en cero. Pero cuando tenga les subiré todo lo que no he podido", declaró la hija del a protagonista de 'Rosario Tijeras'.

Lejos de calmar al público, dicho mensaje lo alteró más, puesto se creía que la joven había quedado mal por la golpiza que presuntamente le metió la rusa. Según algunos informes, el altercado quedó grabado a través de un video que más tarde fue publicado en Internet. Aunque dicho clip no ha sido visto por nadie, se dice que en él se puede ver a la hija de Bárbara iniciando el pleito y posteriormente siendo agredida físicamente.

Como suele ocurrir en este tipo de casos, los fans de Mar de Regil salieron en defensa de la influencer y comenzaron cuestionar en la propia cuenta de Instagram de la famosa si es que se encontraba bien, así como también regañaron a quienes deseaban ver el video, puesto desde su perspectiva, no sería agradable ver cómo golpean a alguien solo por un tema de envidia, también pidieron que sino eran fans de Mar, lo mejor sería dejarla de seguir.

"¿Por qué quieren ver que la agredan? Si no les cae bien, pues no la sigan y ya, envíen amor para que les llegue amor.", "¿Qué necesidad de burlarse de la situación? O de querer ver que la agredan."

Así como hay gente a la que le agrada Mar, también hay otras personas que sienten desagrado por la joven, por lo que los memes y videos falsos de su supuesta pelea no dejaron de aparecer en redes sociales, uno de los más populares es donde aparece una botarga de 'Minnie' peleando con una mujer, en el clip se alcanza a ver como a una de las personas que intentaron intervenir les tocó un golpe.

¿Quién es Mar de Regil? Es una influencer mexicana que se dedica a compartir consejos de salud, belleza y estilo de vida en sus redes sociales. Tiene más de 3 millones de seguidores en redes sociales, como en Instagram, donde es sumamente activa, y es la hija de la famosa conductora Bárbara de Regil. Mar de Regil también es empresaria y tiene su propia línea de productos naturales para el cuidado de la piel.

