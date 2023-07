Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque ya pasó 1 año de su inesperada muerte, el nombre de Fernando del Solar no ha dejado de estar en tendencia en diversos medios de comunicación ya que hay varios problemas por la herencia. En esta ocasión un amigo del presentador sacó a la luz que su viuda, Anna Ferro, habría armado un escándalo en pleno funeral pues habría tratado de impedir que Ingrid Coronado y sus hijos estuvieran en su último adiós.

Jorge Pretelin, amigo del argentino y quien lo tenía contratado como talento de su agencia de representaciones, brindó una entrevista al programa Ventaneando y reveló la existencia de una demanda que reclama un anticipo que se le entregó al presentador como imagen de una campaña de publicidad que ya no pudo realizar. Sin embargo, lo impactante de esta noticia es que Anna Ferro se negaría a devolver este dinero.

Fueron campañas publicitarias que no se pudieron cumplir desafortunadamente por cuestión del fallecimiento de Fer, y en este caso las marcas, el cliente, muy respetuosa y educadamente lo único que pidió fue la devolución del anticipo para poder rescindir el contrato", explicó.

Jorge confesó que él es el encargado de dicha petición legal y aseguró que la viuda del famoso conductor de TV Azteca es la que se niega a devolver ese dinero: "Yo traté de arreglarlo directamente con la viuda de Fernando, recurrí a ella, sin tener muy buena respuesta al principio, afortunadamente la familia de Fer intervino, lo cual les agradezco muchísimo, hablaron con Anna, cortó cualquier tipo de comunicación y ya empezó a evadir la responsabilidad, que de alguna manera como albacea, y como heredera, y como viuda le corresponde".

Crédito: Instagram @annaferro8

Pero esto no es todo lo negativo que ha surgido con Ferro, pues según la emisión de espectáculos, Aarón Olvera, quien fungió como mánager de Fernando en sus últimos años de vida, reveló que el día de su funeral, la propia Anna protagonizó un altercado intentando impedir el acceso de Ingrid Coronado y sus hijos Paolo y Luciano a las capillas donde le daban el último adiós al artista nacido en Argentina.

Así habría ocurrido el encontronazo entre Anna y la primera esposa del exconductor de Venga la Alegría: "Esta actitud que tuvo pues bueno, eso ya otras personas se dieron cuenta, repito, no nos queremos meter en este pimponeo (con Coronado), hubo varias situaciones muy penosas que nosotros tratamos de subsanar, tratamos de evitar, yo en lo particular hubiera querido evitar y pues bueno, desafortunadamente Fernando no se daba cuenta de muchas cosas", declaró.

Como se sabe, actualmente Ingrid y Anna tienen fuertes diferencias ya que la conductora sigue en su lucha por recuperar el patrimonio que asegura les pertenece a sus hijos menores tras el lamentable deceso de su padre. La famosa acusa a la viuda de Fer de seguir viviendo en el departamento ubicado en Cuernavaca, que sería su propiedad ya que es parte de un fideicomiso que tenían cuando ella y Del Solar eran pareja.

Fuente: Tribuna