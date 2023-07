¿Yuridia y Matías Arana ya son papás? La exacadémica levanta sospechas en redes con fotografía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Fue a principios de febrero cuando la exintegrante de La Academia, Yuridia anunció con bombo y platillo a sus seguidores que se encontraba en la espera de su segundo hijo, el primero con su actual pareja Matías Arana con quien lleva alrededor de 10 años de relación y se cree que acaban de recibir a su bebé; estos son los detalles del embarazo de la cantante de 36 años.

Ambos se conocieron en el concurso de canto de TV Azteca hace más de una década, donde lograron forjar una gran amistad que tiempo después se convirtió en un romance y como sucede con todas las parejas han tenido algunas crisis y llegaron a distanciarse en un par de ocasiones, pero después retomaron su relación y decidieron casarse, así que desde entonces se mantienen juntos.

En medio de un fuerte escándalo con el programa Ventaneando, a quienes acusó de haberla acosado tras su participación en La Academia y de haber juzgado en variadas ocasiones su aspecto físico a nivel nacional, la intérprete de Qué Agonía agradeció el apoyo que recibió de parte de sus fans y decidió compartir la noticia que ya se venía especulando, confirmando así su segundo embarazo.

Ahora después de haber dicho lo dicho, sentirme más protegida y sabiendo que habrá más respeto para nuestra intimidad; les cuento que: Este Agosto; con el favor de Dios, Matías y yo le veremos los ojitos a nuevo ser. Ahí viene en camino un hombrecito llamado Benicio. No se les olvide rezar por nosotros", escribió la cantante.

A pesar de que Yuridia suele ser hermética con su vida privada, a lo largo de los meses se ha dedicado a documentar el proceso de su embarazo y desde sus redes sociales publicó varias fotografías presumiendo su pancita, pero hace unas horas llamó la atención una de sus historias en la que se mostró al natural, sin gota de maquillaje, sentada en un sofá y resalta que no se le ve el vientre abultado, lo cual desató rumores de que ya pudo haber nacido su bebé.

No obstante, algunos creen que pudo haber sido el ángulo de la foto o que es antigua, así que se desconoce si Yuridia ya es mamá otra vez o no, pues hasta el momento de la publicación de esta nota no lo ha confirmado y Matías Arana no se pronunciado al respecto, pero de ser real se espera que en las próximas horas compartan algún mensaje o imagen para informar a sus fans, quienes se han mantenido al pendiente y no han parado de lanzarles felicitaciones.

