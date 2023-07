"¿A mí qué?": María José estalla ante pregunta incómoda sobre Apio Quijano tras confirmar noviazgo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que arrancó La Casa de los Famosos a inicios del pasado mes de junio, el cantante mexicano Apio Quijano se apoderó de la atención de la prensa al hablar sobre sus preferencias y además por hablar sobre la relación sentimental que tuvo con María José. Recientemente la exintegrante del grupo Kabah compartió cuál es su punto de vista luego de que su nombre saliera a relucir en varias ocasiones en el exitoso reality de Televisa.

En días pasados, Apio reveló libremente que es bisexual, destacando que no le gustaría ser encasillado solo como heterosexual o gay y reiterando que está abierto a entablar una relación tanto con hombres como con mujeres, además de confesar que durante su juventud sostuvo un romance con María José. Incluso, el también bailarín confesó que con esta intérprete había tenido su primera vez.

Este fin de semana 'La Josa' fue captada llegando a las funciones previas al estreno de Vaselina Timbiriche y en una breve plática con los reporteros, volvió a decir qué le parece todo lo que expuso Apio de su noviazgo. De forma contundente, la mujer de 47 años platicó que no le molesta para nada lo que ha dicho su excompañero dentro de LCDLF México: "Ay ¿a mí qué me va a vulnerar? ¿a mí? nombre ¡qué!", dijo ante las cámaras y micrófonos del programa Hoy.

Y es que según declaraciones de la propia estrella capitalina, el hermano de Federica Quijano solo está diciendo la verdad: "Lo que él ha dicho sobre mí, han sido cosas ciertas y a mí en lo más mínimo me afecta". Y sobre el porqué Apio decidió abrir su corazón de forma tan íntima en televisión internacional, María José opinó: "Es que, entiende que ya que estás ahí (todo cambia), tú juras que te vas a cuidar y que no vas a hablar".

Cambiando un poco de tema, la intérprete de canciones como No soy una señora y Lo que tenías conmigo explicó que ella no tiene problemas con nadie pues Wendy Guevara expuso que presuntamente ella se molestó porque sus amigas la criticaron por no darles una foto: "Nada qué ver... yo no tengo ningún tema con nadie ni con Sergio Mayer, ni con el Apio, ni nada", dijo.

Además, la también exconductora de realitys de TV Azteca admitió que siente que le queda nada para entrar a la menopausia, tal como le está ocurriendo a Bárbara Torres dentro de La Casa de los Famosos México, y dijo cuáles son sus síntomas: "Estoy pisando terruños, tengo 47 pero empiezo a sentir algo, ya no duermo igual, de repente unos bochornillos, pero se ha juntado con la ola del calor, si en diciembre sigo así, ya les confirmo", expresó entre risas.

