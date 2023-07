Actriz de Televisa afirma que hay más víctimas de Tenoch Huerta y que las acusaciones son "graves"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor Tenoch Huerta continúa en el 'ojo del huracán' luego de que la saxofonista María Elena Ríos destapara que presuntamente fue violentada por él cuando sostuvieron una relación sentimental. Ahora otra actriz de Televisa se sumó a las denuncias en contra del líder de Poder Prieto, asegurando que ella sabe que hay más víctimas que tienen acusaciones aún más "graves" contra el reconocido actor.

Se trata de Vanessa Bauche, quien se pronunció en contra de Tenoch durante una reciente entrevista que brindó al programa Venga la Alegría. A pesar de que la carrera del originario del Estado de México iba en ascenso tras su participación en la cinta de Marvel, Black Panther: Wakanda forever, la actriz mexicana manifestó que el actor debe ser juzgado por los actos que cometió que en el pasado, los cuales califica de "graves".

Aunque no quiso entrar en detalles, la intérprete del melodrama Mi Secreto en San Ángel expresó: "¿Graves no?... Graves, se tienen que hacer, son cosas que se tiene que hacer, no es una sola víctima eh, son muchas, y ayer supe de otro testimonio muy grave, muy serio, de hace seis años, grave, te estoy hablando de cosas todavía más graves de lo que ya se ha dicho", dijo de acuerdo a información retomada por Agencia México.

La actriz Vanessa Bauche

Asimismo, la protagonista de la cinta Amores perros declaró que además de lo profesional, lo principal en este caso es darles el respaldo necesario a las supuestas víctimas: "Todo mi respeto y toda mi solidaridad con las mujeres y los hombres que se atreven a denunciar cualquier tipo de agresión, cualquier tipo de violencia, de quien venga, todo mi amor y mi solidaridad con las víctimas en este caso del compañero lamentablemente".

Vanessa también apuntó que ella conoció a Tenoch cuando trabajaron juntos: "Yo le tenía mucha estima, yo no sabía de ese comportamiento porque tampoco tenía una relación muy cercana con su pareja, proyecto de Gustavo Loza en Cloroformo, nos llevamos muy bien, súper bien, y hasta ahí te puedo decir", manifestó la actriz, quien también denunció a otro actor, Pascasio López por abuso sexual y violación a la dignidad de las personas, delitos que habrían ocurrido cuando trabajaban juntos en la serie Guerra de Vecinos de Netflix. .

Finalmente, Vanessa recalcó que pese a la fama y capacidad actoral de Tenoch, sus acciones son las que han colado en el ojo del huracán: "Lamento profundamente que alguien con talento, que está en un momento tan importante en su carrera, eso no le impida tener actitudes lesivas contra mujeres que confían, que depositan su confianza en él, e incluso, contra mujeres que sin darles la confianza también se enfrentaron a la parte más oscura de un compañero admirable, un compañero con una carrera brillante", subrayó.

Fuente: Tribuna