Daniela Parra lanza desgarrador mensaje y prepara su tercer cumpleaños con Héctor Parra en prisión

Ciudad de México.- A casi dos meses de que Héctor 'N' fuera declarado culpable por el delito de corrupción de menores contra su hija Alexa Parra, el actor permanece en el reclusorio cumpliendo la sentencia de 10 años y 6 meses en prisión, además de que tuvo que pagar la cantidad que estableció el juez a modo de reparación del daño a la víctima, así que desde el pasado 25 de mayo no se sabía nada acerca de su caso.

Daniela Parra, quien se ha convertido en pilar para el famoso y lo ha apoyado en todo momento reapareció en redes sociales con un desgarrador mensaje, asegurando que su lucha por demostrar su inocencia no ha parado y lamenta que su padre haya tenido que celebrar su tercer cumpleaños consecutivo tras las rejas, pues de 2020 fue detenido y vinculado a proceso con prisión preventiva por lo grave del delito que pesa en su contra.

Han sido meses muy complicados, este en especial es muy importante para nosotros, mi papá cumplió años el pasado 7, y yo el próximo 16. Ustedes no lo saben pero cada año compartíamos nuestro pastel de cumpleaños favorito, y esté, será nuestro tercer cumpleaños alejados por personas sin escrúpulos ni amor en sus corazones", escribió la joven.

A lo largo de este tiempo, Dani no ha dejado solo a su padre en ningún momento, es la encargada de las visitas, llevarle alimentos y lo que necesita para que esté lo mejor posible bajo esas condiciones, fechas especiales como cumpleaños no falta e incluso ha presumido los pasteles que ella misma le cocina, así que seguramente esta vez no fue la excepción, pero la frustración se apodera en cuanto avanza el tiempo y no consiguen una solución.

No obstante, a pesar de todos los obstáculos que han enfrentado, Daniela Parra está agradecida con su progenitor por la poderosa lección de resiliencia que le ha dado y confía en que la verdad tarde o temprano sale a luz, así que no piensa detenerse hasta conseguirlo, por lo que a pesar de que el juez otorgó una sentencia, recientemente acaban de interponer el recurso de apelación con la intención de limpiar su nombre.

Finalmente, la hija del histrión agradeció a todas las personas que se han mantenido al pendiente de su caso y que se han unido a su lucha, por lo que pide los sigan teniendo presentes en sus oraciones ya que todavía les falta camino que recorrer para poder conseguir la libertad, o al menos, disminuir la sentencia de Héctor Parra, quien debido a todo lo que está viviendo se encuentra estudiando Derecho para comprender el proceso que enfrenta.

