¿Fraude en 'LCDFLM'? Filtran que Televisa le ofrecería gran suma a Wendy Guevara para abandonar el show

Ciudad de México.- Continúan las acusaciones de que hay mano negra en La Casa de los Famosos México, reality show que conquistó a todo el país ni bien se estrenó a través de la plataforma de Vix+ y en Televisa. Prácticamente desde el minuto 0 la gente comenzó a elegir a sus preferidos en el programa de telerrealidad, siendo la integrante de Las Perdidas, Wendy Guevara, quien obtuvo mayores indices de popularidad.

Esta misma situación ya habría sido percibida por otros miembros del programa de telerrealidad como es el caso de Poncho De Nigris y Sergio Mayer, quienes han sido acusados en diversas ocasiones de manipular a la influencer, así como de utilizarla para ganar mayores indices de aprobación entre el público, por otro lado, se cree que el equipo infierno (al cual pertenece Wendy) se mantiene tan fuerte precisamente por la 'Perdida'.

Wendy Guevara es la concursante más fuerte de 'La Casa de los Famosos México'

Hace algunas semanas salió a la luz una presunta lista de los próximos eliminados del reality show y lo que causó mayor atención entre el público fue el hecho de que Wendy se saldría a la novena semana del concurso, supuestamente, porque Nicola Pocella saldría y esto deprimiría a Guevara. Por otro lado, la propia influencer ha declarado en más de una ocasión que ya quiere salir del show, puesto extraña a sus amigos y familiares.

Esto ha sido percibido por algunas personas como la manera en la que Wendy está preparando al público de su salida, ya que, se cree que dado a su popularidad, la gente no aceptaría de buena manera que Guevara saliera del show. Cabe señalar que los rumores de la salida de la 'Perdida' no han hecho más que aumentar, luego de que María de la producción Farándula y Más... revelara que desde un inicio, Televisa decidió que Wendy no ganaría.

Televisa le habría pagado a Wendy para que abandone el show por decisión propia

Según información de la influencer, desde antes de que el programa comenzara, los productores le ofrecieron una alta suma de dinero a Wendy, esto con la finalidad de que abandone por cuenta propia el show, la cifra que la empresa de los Azcárraga le habría ofrecido a su concursante estrella sería de 2 millones de pesos en efectivo, así como también le darían un papel pequeño en una telenovela de la compañía.

Si bien, esto significaría que Wendy perdería el show, esto no deja de lado que ganaría prácticamente el 50 por ciento del premio final, aunado al sueldo que ha obtendría hasta la novena semana, el cual sería aproximadamente de 630 mil pesos mexicanos, por otro lado podría potenciar su carrera en televisión e incluso se daría a conocer para otro tipo de proyectos. Cabe señalar que esta información no está confirmada por ninguno de los involucrados, por lo que se puede manejar como una especulación más que rodea al programa.

Fuentes: Tribuna