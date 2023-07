Comparta este artículo

Ciudad de México.- La película de Barbie Live Action es uno de los proyectos más esperados del cine para el próximo año. Se trata de una adaptación de la famosa muñeca de Mattel, que ha sido un icono de la cultura popular desde su creación en 1959. La película está protagonizada por Margot Robbie, la actriz australiana que ha triunfado en filmes como El lobo de Wall Street, Escuadrón suicida y Érase una vez en Hollywood.

Por otro lado, 'Ken' es interpretado por Ryan Gosling, el histrión canadiense que ha cautivado al público con películas como El diario de Noa, La La Land y Blade Runner 2049. En el filme, 'Ken' será un hombre que también se siente atrapado en un mundo superficial y que busca algo más profundo y auténtico. Juntos, 'Barbie' y 'Ken' emprenderán una aventura en la vida real donde buscarán respuestas al vacío que sienten en sus vidas.

Margot Robbie da vida a 'Barbie'

Si tu también eres un gran fanático o fanática de la muñeca de Mattel y te gustaría armarte un 'outfit' ideal para poder ir a ver una de las cintas más esperadas del año, entonces no dejes de prestar atención a las siguientes líneas, porque a continuación te enterarás de qué tipo de colores, prendas y accesorios tienes que incluir en tu atuendo para poder armarte un 'outfit' al estilo 'Barbie'.

Lo primero que debes tener en cuenta es la paleta de colores. Barbie suele usar tonos pastel, especialmente el rosa, en sus diferentes gamas, pero también puedes optar por otros colores como el azul, el lila o el amarillo. Lo importante es que combines los tonos con armonía y que no abuses de los estampados, al menos que sea floral, el cual suele usar seguido la muñeca. Un buen truco es elegir una prenda de un color sólido y combinarla con accesorios de otro color.

Margot Robbie en escena de 'Barbie'

Otro aspecto clave es el tipo de prenda. 'Barbie' se caracteriza por usar ropa femenina y ajustada, pero también hay opciones más holgadas y cómodas que puedes adaptar a tu gusto. Por ejemplo, puedes usar un vestido de corte 'skater' o una falda 'midi' con una camiseta básica. También puedes optar por un pantalón 'skinny' o un 'short' con una blusa o una chaqueta. Lo importante es que te sientas a gusto con lo que llevas y que resaltes tus atributos.

Por último, no te olvides de los accesorios. Barbie sabe cómo completar su 'look' con complementos que le dan un toque especial. Puedes usar un bolso, unos zapatos, unas gafas de sol, una diadema, unos pendientes o un collar que vayan acorde con tu 'outfit' o incluso un sombrero o moños grandes como los que Margot Robbie ha usado en las galas. También puedes jugar con el maquillaje y el peinado, usando colores que combinen con tu ropa y que realcen tus rasgos; en el caso de 'Barbie' es importante prestar atención en los ojos y los labios, pero no exageres con el rubor, de esta manera lograrás un look similar a la muñeca.

Fuentes: Tribuna