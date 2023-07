Ciudad de México.- Desde hace varios días, Martha Higareda ha sido tendencia en redes sociales, ¿la razón? Ryan Gosling viajó a México para la alfombra rosa de la película Barbie, motivo por el que la prensa nacional tuvo acceso al afamado actor hollywoodense, lo que significó la oportunidad perfecta para que todos supieran de una vez por todas si el protagonista de Lalaland conocía a la actriz de Amarte Duele.

En el encuentro, un reportero cuestionó al actor si conocía a la histrionista, a lo que Ryan, confundido, pidió que le repitieran la pregunta, puesto creyó que no la había entendido: "Muchos mexicanos se hacen esta pregunta: ¿Conoces a Martha Higareda?", a lo que el famoso terminó por disculparse y respondió de manera tajante que no la conocía, lo que causó un gran revuelo en redes sociales, puesto las personas consideraban que Martha había mentido con la anécdota que contó en el canal de YouTube de Yordi Rosado.

Martha Higareda "No me lo van a creer": Martha Higareda presume FOTO con Ryan Gosling y los memes explotan en Twitter

Ante esta situación, la estrella de producciones como No manches Frida 1 y 2, Todas caen o Cásese quien pueda, reaccionó a través de su cuenta de Twitter, durante la jornada de este martes, 11 de julio, donde aclaró que, en efecto, ella jamás había declarado que Ryan Gosling la "conocía", únicamente dijo que él la había rescatado en una situación de riesgo, pero en ningún momento entablaron una relación amistosa.

"Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling ME conocía. 'Conocerse' es distinto a 'ser caballeroso con alguien en un evento fortuito'. Y no, tampoco somos amigos. y sí, es un caballero y un GRAN actor."