Niurka Marcos confirma que Jorge es el protegido de 'LCDLFM' y manda fuerte recadito a Sofía Rivera

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México está que arde y han desatado la furia de Niurka Marcos otra vez, luego de que se disputará la prueba de líder en la que Mariana 'La Barby' Juárez salió victoriosa se destapó que hubo trampa, así que las redes sociales se han volcado para exigir a la producción que se haga justicia y se le cancele ese beneficio con el que aseguró su permanencia de manera ilegal.

Resulta que Jorge Losa fue el que la ayudó a conseguir el triunfo, dado que él tenía la ficha para que pasará a la ronda final y se la dio sin pensar que todo quedó captado por las cámaras, así que la 'Mujer Escándalo' no dudó en exhibirlos y hacerle notar a Televisa que no pueden engañar al público, por lo que espera hagan algo al respecto ya que poco a poco han ido perdiendo credibilidad.

Pero eso no es todo, ya que la cubana asegura que Endemol tiene a sus favoritos, pero no comprende para qué empeñarse en ayudar a las personas que menos contenido aportan, además del poco apoyo que tienen de parte del público y como ejemplo puso a Paul Stanley, quien considera debió salir desde hace algunas semanas.

Yo no entiendo porque la producción de La Casa de los Famosos México, todas las temporadas y de todas las televisoras, todas las producciones de Endemol se encaprichan en defender y ayudar a los muebles. No entiendo cuál es la pu…a necedad".

En este sentido, Niurka cree que el candidato que tienen para ganar es Jorge Losa, dado que no encuentran otra explicación a las veces que lo han ayudado para ser líder, pero aclara que no les va a funcionar, pues nadie lo quiere por la misma razón, además de su gris personalidad con la que no ha podido entretener a lo largo de cinco semanas.

Por la necedad de ustedes, por hacer tan evidente que quieren que gane, por hacer de lado que no da contenido y subestimar a la audiencia lo pusieron en el mismo foco que Paul, o sea el público ya se puso necio con Jorge, tres veces líder para protegerlo y es evidente que se lo regalaron con toda la logística de los juegos".

Respecto a la polémica declaración de Sofía Rivera, quien aseguró que algunos participantes como Sergio Mayer compraron bots para conseguir votos, Niurka Marcos la manda a callar y le echa en cara que el team infierno se ha ganado al público gracias a sus ocurrencias, así como a las dinámicas que han implementado, pero le advierte que es mejor que deje de lamer las botas de la producción ya que únicamente la están utilizando.

Tú eres el robot, estás haciendo lo mismo que Alicia Machado. Te tengo una mala noticia, Telemundo la corrió y así terminó la mujer de lame huv…s como tú con la producción de Endemol, diciendo y haciendo las mam…das que piden y te sientes muy segura, pero no eres más que un instrumento, cuando terminen de usarte te van a desechar y vas a ser el robot".

No obstante, a pesar de todo el ruido que se ha generado alrededor de esta trampa, La Casa de los Famosos México no se ha pronunciado y posiblemente no suceda, dado que no es la primera vez que exponen manipulación en los juegos y nunca han tomado acciones, salvo las veces que han denunciado complots entre algunos concursantes.

Fuente: Tribuna