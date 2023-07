¡No los tolera! 'El Capi' Pérez afirma que desea mandar muy lejos a compañeros de 'VLA' por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso presentador y querido comediante, 'El Capi' Pérez, dejó a más de uno sorprendido con sus recientes declaraciones en pleno programa en vivo de Venga la Alegría, debido a que ante las cámaras el mismo afirmó que desea mandar muy lejos a todos sus compañeros del matutino, como Kristal Silva, por el poderoso motivo de que de vez en cuando no los tolera por ciertas cuestiones.

La mañana de este martes 11 de julio una vez más en el matutino de TV Azteca se han llevado más de una sorpresa sus miles de espectadores, pues ante la renovación constante que quieren mostrar al público, una vez más innovaron con otra sección que fue titulada como 'La Cueva del Desahogo', en la cual los presentadores se iban a un rincón de los foros de la televisora para hablar sobre lo que más les molesta.

Y aunque según lo informado por el guapo presentador, Kike Mayagoita, no es necesario que sea únicamente temas de lo que ocurre al interior de la empresa del Ajusco o con el matutino antes mencionado, sí era de importante para todos, debido a que este era como un espacio seguro para expresarse y más adelante no desahogarse con quién no se lo merezca, hecho que hizo 'El Capi' y también Pato Borghetti.

'El Capi' Pérez. Internet

Pero, mientras que el exactor de novelas de Televisa se quejó que su esposa, Odalys Ramírez, no le quiere ni dar una pista sobre que regalarle en su cumpleaños, Pérez fue más conciso al señalar que no era nada personal en contra de sus compañeros, sino que era asunto de él y por eso iba a ese espacio, para no tener que descargar eso que sentía con ellos, pues no tenían la culpa de absolutamente nada.

Ante esto, procedió a señalar que había días en los que él en verdad quisiera mandar muy muy lejos, por no decir la grosería que tenía en mente, a sus compañeros del programa producido por Maru Silva actualmente, destacando que no era por cuestiones de cruda, pero que el motivo de su molestia y que no tolere a nadie ni nada, es debido al fuerte ruido que siempre hay dentro de la emisión y las fuertes luces.

Para recalcar su punto, afirmó que justamente en ese momento estaba molesto por todas las luces que lo apuntaban, incluso puso un rostro de molestia antes de salir de 'La Cueva del Desahogo', que para muchos no han sido más que una broma, mientras que otros señalaron que podría ser una buena idea para ellos en su vida cotidiana, que es el punto de la actividad.

Fuente: Tribuna del Yaqui