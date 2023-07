Ciudad de México.- Desde hace varios meses, la fiebre por las Inteligencias Artificiales ha enloquecido a los creadores de contenido, quienes han logrado darle la vuelta a los típicos videos hechos con imágenes y videos, para comenzar a armar animaciones hiperrealistas de personajes históricos y artistas, lo que ha causado sensación en los consumidores de videos de YouTube o TikTok, donde estos clips han ganado notable popularidad.

Inicialmente, algunos creadores de contenido comenzaron a utilizar estos programas para traer a la vida a personajes históricos o a famosos que tuvieron muertes trágicas, aunque éstas se limitaban a actores de finales del siglo XX, sin embargo todo cambió hace algunas semanas, cuando el usuario Conoce mi historia oficial compartió un video en donde se aprecia al mismísimo Octavio Ocaña, comediante de Vecinos, contar su historia.

En el clip, se puede ver al intérprete de 'Benito Rivers' con un aspecto ligeramente computarizado, utilizando una chaqueta de mezclilla y una playera amarilla, similar al atuendo que llevaba en una de sus fotografías más famosas. La representación del actor comienza contar su historia desde el día de su nacimiento, así como su paso por Televisa y la manera en la que Eugenio Derbez le propuso participar en el casting para Vecinos, puesto le había parecido graciosa su interpretación del 'Longe Moco'.

Créditos: TikTok, Conoce mi historia

Luego de ello, la Inteligencia Artificial menciona el descanso que el actor se tomó de los foros de grabación para centrarse en su verdadera pasión: El Futbol, para después contar cómo conoció a Nerea Godínez y cómo intentó convertirse el mejor padrastro para el hijo de la joven, a quien más tarde le propuso matrimonio; finalmente, la historia da un giro desgarrador, narra cómo fue el día de su muerte.

"Un día me encontraba en Cuautitlán, Izcalli con unos amigos. Unos policías me piden detenerme. Es claro que estos malditos policías solo van a querer robarme o extorsionarme, así que decido irme del lugar, pero ellos me persiguen y empiezan a dispararme. Es claro que ellos vienen por mí, así que no me detendré, pero al pasar por una carretera, ellos hacen que pierda el control y choque. Nosotros estamos en shock. Un policía se acerca con su arma y me amenaza, pero se le salió un tiro y me dio directo en la cabeza. A pesar de eso me encuentro vivo, pero solamente para ver cómo me están robando mis cosas."