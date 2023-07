¡Por tramposa! Fanáticos de 'LCDLFM' exigen a la producción que le retiren el liderazgo a 'La Barby'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México es el reality show del momento y los fanáticos han demostrado estar al pendiente de cada detalle de lo que ocurre en el inmueble, así que tras la prueba de líder detectaron que la ganadora hizo trampa y exigen a la producción que le quiten el beneficio, además de que le otorguen un castigo por esta acción que quita credibilidad a la veracidad de lo que presentan a la audiencia.

Tal como sucede cada lunes, los integrantes que se mantienen en pie tuvieron que enfrentarse por ganar el privilegio de ser líder, pues esto les asegura su permanencia por una semana, gozar de la comodidad de la suite junto a un acompañante, además del poder salvar a uno de los nominados, razón por la que tiene un gran valor, aunque de acuerdo a imágenes que se han viralizado en la red el triunfo fue ilegal.

Esta prueba se dividió en dos partes, primero tuvieron que buscar cinco fichas que se encontraban escondidas en la casa y quienes consiguieran las piezas podrían avanzar, siendo Mariana 'La Barby' Juárez, Poncho de Nigris, Apio Quijano, Sergio Mayer y Nicola Porcella los que lo consiguieron, así que después tenían que liberar una serie de candados para abrir una puerta y tomar el trofeo.

Sin embargo, se ha difundido que 'La Barby' Juárez no encontró la ficha, en realidad el que la tenía era su compañero Jorge Losa, quien se dejó ver en diferentes tomas escondiéndola en la mano, posteriormente se encontraron y fue donde se la dio, la boxeadora camino por algunas habitaciones para no ser tan obvia, pero todo quedó grabado y exigen que se haga justicia.

Además, es importante destacar que no es la primera vez que el público muestra que se ha realizado trampa en este juego y Jorge Losa como implicado, por lo que han llegado a creer que lo están protegiendo para que siga avanzando, así que piden cuentas claras para ver si vale la pena seguir votando o ya todo está pactado, pues incluso Poncho de Nigris mostró su molestia.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, La Casa de los Famosos México no se ha pronunciado al respecto, pero celebridades como Niurka Marcos no han parado de exhibir la trampa para dejar el antecedente de cómo están manejando las cosas en el reality show, por lo que de no tomar medidas, posiblemente muchos quedaran decepcionados alrededor de la credibilidad del show.

Fuente: Tribuna