Raquel Bigorra comparte su experiencia en 'LCDLFM' y considera el romance de Wendy Guevara un show

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México se ha convertido en tema de conversación desde su estreno, gracias a que los participantes le han puesto sazón al reality show con sus polémicas, discusiones y hasta posibles romances, pues tras convivir 24/7 en el mismo inmueble algunos se han lanzado coqueteos que traen de cabeza el público, quienes esperaban ver que trasciendan.

Sin duda, el 'shippeo' entre Wendy Guevara y Nicola Porcella es el favorito, pues han demostrado tener química y constantemente divierten con sus ocurrencias, aunque ambos han declarado que lo que tienen es una sincera amistad, pero la integrante del clan de Las Perdidas reconoce que el peruano es atractivo y si se diera la situación fuera de las cámaras se animaría a tener un encuentro intimo con él.

En este sentido, Raquel Bigorra dio su opinión para el programa De Primera Mano, resaltando que la influencer es la más divertida del programa, aunque mantiene sus dudas acerca de su romance ya que considera que es parte del show para entretener al público: "Yo creo que lo de Nicola es relajo, pero si sí, qué bueno. Ellos juegan y Wendy me encanta, creo que estamos listos para amar y ser fan, la gente esta vuelta loca con ella".

ESPECIAL

La cubana demostró que Wendy se ha convertido en todo un fenómeno, pues el público la ama por su carisma y presumió que su hija Rafaela se sabe todo lo que dice en su programa Resulta y Resalta, así que no tiene dudas de que podrá llegar lejos en la competencia, dado que ha logrado hacerse de un gran número de seguidores que la han respaldado junto al 'team infierno'.

Raquel reconoce que no supo jugar sus cartas en el show, pero se siente satisfecha con lo que hizo y hasta la fecha sigue haciendo corajes con lo que pasa en redes sociales, pues se ha generado mucho odio entre fandoms, algo que no le parece apropiado, pero que poco a poco ha tenido que comprender que es parte del espectáculo, así que no duda que en cuanto termine el programa dejen de hostigar a personajes como Ferka, quien ha sido severamente criticada.

ESPECIAL

Ella es una gente que ha hecho varios realitys, no es nueva, sabe que todo esto va a pasar".

Finalmente, respecto a todo el escándalo que ha armado Niurka Marcos en apoyo a su hijo y sus compañeros, Raquel Bigorra la comprende y no toma personal los comentarios que ha vertido: "Es muy mediática y ahora con las redes sociales puedes mantenerte vigente, aunque no estés en la televisión, no tengas un programa, ni tampoco trabajando, las redes sociales sirven para hacer ruido y he visto que está muy ruidosa, es parte del show", aseguró.

Fuente: Tribuna