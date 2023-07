¿Se acabó el amor? Triste, Joely Bernat revela que Paul Stanley se volvió "otra persona" en 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque Paul Stanley dejó La Casa de los Famosos México desde el pasado domingo 9 de julio, hasta el momento sigue dando mucho de qué hablar debido a que su eliminación causó una fuerte controversia tanto dentro como fuera del exitoso reality de Televisa. Recientemente la prometida del conductor, Joely Bernat, confesó que el famoso está muy cambiado y asegura que se volvió "otra persona" tras participar en este proyecto.

Como se sabe, el integrante del matutino Hoy estuvo encerrado en LCDLF México durante 36 días, compartiendo 24/7 con compañeros como Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Bárbara Torres, Apio Quijano, etcétera. Luego de que el mismo Paul admitiera que fue muy difícil estar en la competencia pues sus rivales le "volaron la cabeza", ahora fue su futura esposa quien detalló que sí está viendo muy cambiado al presentador.

A través de sus historias de Instagram, la exedecán del programa Me caigo de risa compartió un video la mañana de ayer lunes para informar a sus fans que Stanley no estaba con ella ya que la primera noche luego de la eliminación, todos los concursantes deben de dormir en un hotel, pues les informarán todo lo que pasó en la casa y ellos no se enteraron: "La verdad todavía no ha llegado a casa. Por contrato deben quedarse en un hotel la primera noche".

Acto seguido, Bernat manifestó que se le hacía "muy fuerte" que expusieran a su futuro esposo de esta forma y detalló que ella lo encuentra irreconocible: "Siento que anoche Paul fue otro Paul; era una cosa muy extraña por el encierro, que recuerden que fueron 36 días; ustedes tal vez nunca han hecho eso en su vida: estar encerrado tanto tiempo sin ver público, gente, ni nada; si te espantas cañón. Yo vi a Paul entrando a otra dimensión, otro mundo, contento y todo pero sacado de onda", dijo preocupada.

Como se sabe, el también actor de los melodramas como Camaleones, Soy tu dueña, Un refugio para el amor y Porque el amor manda no tuvo la mejor experiencia dentro del reality conducido por Galilea Montijo, ya que tuvo una crisis de ansiedad en plena competencia y colapsó emocionalmente en varias ocasiones. De hecho Joely y la madre de Paul hasta tuvieron que visitarlo por fuera de las instalaciones para echarle porras.

Finalmente, la noche de ayer lunes 11 de julio el hijo del fallecido Paco Stanley por fin logró regresar a su hogar y su prometida captó el tierno momento en que se reencuentra con sus mascotas, Floki y Paco, a los cuales dio un apretado abrazo tras no verlos durante cinco semanas. Asimismo, Paul ya se enteró de la partida de su perrito Chester, el cual murió cuando estaba dentro de La Casa de los Famosos México.

Paul se reencontró con sus perritos

Fuente: Tribuna