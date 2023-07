Shock en Televisa: Acusan a Galilea Montijo de hacerle brujería a exgalán; lo vetaría de novelas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta todo Televisa acaba de quedar en completo shock, debido a que recientemente volvieron a acusar de brujería a la famosa actriz y muy polémica presentadora de TV, Galilea Montijo, la cual la habría arrojado sobre un desconocido exgalán, Miguel Monfort, el cual afirma fervientemente que con esto habría conseguido vetarlo de novelas y de cualquier tipo de proyectos dentro de la empresa.

Sin duda alguna la famosa presentadora del programa Hoy tiene una larga y extensa carrera, la cual ha tenido tantos éxitos como escándalos, pues al ser una figura pública tan conocida, y con un supuesto gran poder dentro de la empresa San Ángel, se le ha vinculado a muchos despidos, vetos de compañeros y también de contrataciones por favoritismos, y una vez más esto acaba de suceder.

Esto pues la mañana de este martes 11 de julio, a través de la revista TV Notas, Miguel, dio su primera entrevista en casi 20 años de su debut en la televisora, el cual fue durante el programa Bailando Por Un Sueño en el año del 2005, en donde conoció y se enamoró de Montijo, señalando que fue cuando decidieron separarse que la presentadora habría tomado la elección de hacerle brujería a modo laboral.

Según lo dicho por Miguel, del cual no se sabía que fuera pareja de la presentadora de Netas Divinas, lo que ellos vivieron: "Fue una relación intensa, bonita. La pasábamos bien. La diferencia de edades afectaba bastante. Discutíamos muchas veces. Ella tiene 10 años más que yo. En ese entonces eso tenía mucho que ver. Me agarró chavito", afirmando que uno de los puntos clave fue que ella quería formar una familia y él aún no estaba del todo listo.

Tras esto, confesó que desde que dejaron la relación, el sentía como un "bloqueo" en su energía, en sus proyectos y había algo que le impedía avanzar en el mundo del espectáculo, llegando a la conclusión de que supuestamente sería a causa de que Galilea le hizo una brujería que le estaba "bloqueando" todos los caminos del éxito, que por eso no podía conseguir trabajos estables, ni más proyectos en la empresa televisiva de Emilio Azcárraga.

Aparentemente, para poder "liberarse" de la supuesta brujería tuvo que ir con Jorge Clarividente, el cual es uno de los videntes más conocidos en el mundo del espectáculo, y que le habría hecho todo un ritual para poder romper el "bloqueo" de Galilea en su contra, lo que supuestamente le haría tener muchas más oportunidades laborales en cualquier parte que él quisiera. Cabe mencionar que hasta el momento Montijo no ha dado respuesta a este hecho.

