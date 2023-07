Solo y sin dinero: Hijo de Mariana Levy llega a 'Ventaneando' y revela que vende tacos para sobrevivir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- José Emilio Fernández Levy, nieto de la recién fallecida Talina Fernández, apareció la tarde de este martes 11 de julio en el programa Ventaneando hablando sobre cómo está viviendo luego de la muerte de su abuela. Asimismo, el joven compartió que vive una pesadilla luego de tener problemas para cobrar la herencia que le dejó su madre Mariana Levy, por lo cual en este momento tiene que vender tacos y otros alimentos para sobrevivir.

A casi dos semanas de la partida terrenal de 'La dama del buen decir, el joven de 19 años externó su deseo de estudiar la Licenciatura en Derecho luego de los problemas que ha enfrentado para recibir el patrimonio que su famosa madre le dejó antes de morir y por lo cual mantiene una batalla legal que enfrenta junto con sus hermanas María y Paula: "Yo pensé que iba a cumplir 18 años y ya iba a tener mi dinero y empezar a hacer mis cosas, pero pues no".

Sobre las complicaciones que pueden retrasar el proceso para la herencia, el nieto de Talina dijo que la culpa la tiene el abogado de su hermana María: "En el caso de la herencia meten ampliación de inventario, meten apelaciones, se van a amparos… (Lo hace) el abogado de María, ahí es donde está la fricción entre nosotros". Y además de estar peleado con su hermana mayor, José Emilio dijo que tampoco tiene buena relación con su padre, José María Fernández 'El Pirru'.

El joven explicó que su papá habitó por muchos años una casa que le heredó su madre Mariana y dejó un adeudo que ya asciende a un millón 200 mil pesos por concepto de mantenimiento: "Mi papá tenía una orden de aprehensión y de desalojo emitida por la jueza, que él piensa que fui yo, el piensa que yo lo corrí de la casa, pero fue una orden emitida por la jueza para sacar a mi papá y por eso se fue", contó José Emilio Fernández Levy según información recogida por Agencia México.

Posteriormente, el joven reflexionó sobre la situación que ha padecido desde que cumplió la mayoría de edad y comentó que ha vivido un calvario tras la muerte de su talentosa madre: "Horrible, la verdad esta herencia en vez de traerme cosas buenas me ha traído puras cosas horribles, me he distanciado de mi familia muy feo, realmente ahorita estoy muy solo, mi papá se fue, mi abuela acaba de fallecer, María y yo no tenemos relación, aunque ahorita estamos progresando en volver a confiar en nosotros".

José Emilio también declaró que no sabe cómo le hace 'El Pirru' para mantenerse sin trabajar y contó que debido a que él está teniendo que absorber los gastos de su casa solo, ha tenido que emprender un pequeño negocio de comida. Actualmente el heredero menor de Mariana Levy se mantiene de distintos trabajos que realiza, como la venta de tacos y chilaquiles, además de la ayuda que le brindan sus amigos. No obstante, pronto podría recibir un ingreso extra pues se enteró que Talina lo incluyó en su testamento.

