'Survivor México': Jessica Farjat revela la verdad alrededor de su romance con Pablo Albores

Ciudad de México.- Survivor México se ha convertido en uno de los programas más intensos de la televisión, pues los participantes se exponen a vivir las inclemencias del clima, pasar hambre y enfrentar rudas pruebas alejados e incomunicados con el exterior, razón por lo que la convivencia 24/7 provoca que surjan grandes rivalidades y en ocasiones romances, por lo que esta cuarta temporada al parecer no fue la excepción.

Tras la eliminación de Jessica Farjat se reavivaron los quereres que tuvo con Aarón Albores, así que a su regreso a la Ciudad de México fue cuestionada alrededor del tema, dado que muchos fanáticos tienen la curiosidad de saber si se seguirán conociendo fuera de las famosas playas de República Dominicana o simplemente fue algo del momento; aquí te contamos todo el chismecito.

Recordemos que casi en las primeras semanas del juego, ambos comenzaron a mostrarse muy unidos, regalando románticas imágenes abrazados en la arena, mientras se desvivían en reconocer sus características, además de que indicaron que dejarían fluir sus emociones para ver lo que sucedía entre ellos, aunque de pronto hubo una separación y luego con el cambio de tribus no pudieron seguir juntos.

Fue en una reciente emisión para el programa De lo que uno se entera, donde Jessica Farjat se sinceró con 'Chiken' Muñoz, a quien le confesó que vivió una gran experiencia y pudo demostrar que el hecho de ser reina de belleza no la hace débil, aunque reconoce que le hubiera gustado llegar más lejos, pero negó completamente ser novia de Aarón Albores como muchos creían.

¿Cuándo yo dije que era una relación para mí Aarón? Jamás, ¿él lo dijo?, entonces cuando salga le preguntan, porque yo nunca supe, si fue mi novio o no, a mí nunca me propusieron nada", aseguró.

Además, aprovechó para aclarar que no se unió a Aarón como parte de una estrategia, sino que todo fue orgánico, aunque al final no lograron entenderse por algunos conflictos que tuvieron y asegura que no fue cien por ciento sincero con ella, razón por la que prefirió marcar su línea y comenzar a tener más contacto con el resto de la tribu, pero a pesar de todo no le guarda rencor.

"Para mí, fue una tipo alianza que hicimos él y yo, la verdad sí hicimos match… No, yo siento que no necesitaba de estrategia, porque al principio sí sentí que yo por mi cuenta podría conseguir buenas amistades, no se nos dio mucho dentro de la tribu, pero nunca vi a Aarón como 'Me va a proteger'; de hecho, después de que ya tuvimos uno conflictos, pues ya me echó a todos encima. Siento que le faltaba un poquito de seriedad a él"".

Jessica asegura que en su momento Aarón se mostró como una persona muy linda, aunque con el tiempo cambió y comprende que es parte del personaje que se creó, pero confía en que no es el reflejo de su verdadera personalidad, dado que todos entraron con diferentes objetivos y eso cambió todo, por lo que no tiene problema con encontrarlo después.

