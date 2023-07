Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa actriz y reconocida presentadora, Galilea Montijo, fue alcanzada por el escándalo y rumores sobre llegar ebria a La Casa de los Famosos México, pues en una entrevista se sinceró al confesar que sí tuvo castigo por este montón de especulaciones que tanto negó, afirmando que fue uno que en verdad le había dolido demasiado, ¿será acaso que sí la despidieron de Televisa?

Como se recordará, en la gala de eliminación del pasado domingo 2 de julio el escándalo envolvió a Montijo, debido a que en redes sociales, como Twitter, se volvió tendencia debido a que internautas notaron que hablaba de una forma pausada y con dificultad para articular, por lo que la señalaron de haber llegado en un estado inconveniente para trabajar, acusándola de haber estado ebria al momento de estar frente a cámaras, incluso hubo quienes hasta mencionaron un problemas con sustancias ilícitas.

Por este motivo es que Galilea en vivo del programa Hoy decidió hablar y aclarar la situación, por lo que comenzó negando categóricamente que haya llegado en estado inconveniente, destacando que ella era profesional y no conduciría un programa alcoholizada o intoxicada, destacando que: "Sí me gusta mucho el agua de jamaica, pero nunca cuando trabajo", afirmando que el problema con su dicción fue porque se realizó un tratamiento en su dentadura, por el cual tenía como una prótesis que se le soltó en medio de la emisión y por ello no podía hablar bien.

Pero el público siguió renuente a creerle, aún cuando ella salió a negar todo y hasta su propio compañero, el famoso actor y presentador, Raúl Araiza, ante la prensa dijo que era verdad que ella estaba en un tratamiento y tenía como una especie de puente en las muelas, asegurando que con los años que tiene de conocerla es capaz de asegurar y meter las manos al fuego por ella en temas de que sería incapaz de llegar pasada de copas a un trabajo.

Ahora, una vez más la prensa demostró que no se ha quitado el dedo del renglón sobre este tema, por lo que volvieron a cuestionarle que pensaba de todo el 'hate' que ha recibido por este hecho, la presentadora de Netas Divinas, mencionó que ha sido muy doloroso, pues aunque todos tratan de ignorar los malos comentarios y los chismes que suelen hacerse así de grandes, sí le ha llegado a tener un severo castigo.

Pero no por parte de Emilio Azcárraga y los altos mandos de la televisora, sino a nivel personal, señalando que le ha dolido de sobremanera leer que digan que se droga, además de que a causa de estos comentarios ha salido lastimado su único hijo, Mateo Reina Montijo, declarando que el que la señalen de borracha no, pues ella admite que le encanta tomarse sus copas, resaltando que siempre después de trabajar no antes.