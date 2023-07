Comparta este artículo

Ciudad de México.- A lo largo de esta semana la afamada actriz de Amarte Duele, Martha Higareda, se ha mantenido en medio del ojo del huracán, después de que el protagonista de Barbie, Ryan Gosling fuera entrevistado en la alfombra rosa de la muñeca de Mattel, momento en el que un reportero aprovechó para cuestionar al famoso si en realidad conocía a la famosa histrionista mexicana, a lo que el protagonista de Lalaland respondió confundido que "no".

Esto provocó que, varios días después, la actriz de Las Juanas compartiera un mensaje a través de su cuenta de Twitter, donde expresó que, en efecto, Ryan Gosling no la conoce, puesto únicamente tuvieron un encuentro, así como también reveló que el famoso no pertenecía a su grupo de amigos, por lo que él no tenía por qué recordar su nombre, este hecho lo único que provocó es que los detractores de Martha tuvieran más material para burlarse de ella.

"Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling ME conocía. 'Conocerse' es distinto a 'ser caballeroso con alguien en un evento fortuito'. Y no, tampoco somos amigos. y sí, es un caballero y un GRAN actor."

Unas horas después, Martha Higareda se convirtió en tendencia a través de Twitter, donde los memes estuvieron a la orden del día, entre ellos no podía faltar aquel en el que Ryan Gosling se encuentra en lo que parece ser una zapatería y luce bastante confundido por lo que está viendo, el cual viene acompañado por la pregunta de la reportera: "Muchos mexicanos se hacen esta pregunta: ¿Conoces a Martha Higareda?".

En otro meme se puede apreciar cómo Martha Higareda está molesta porque, según los usuarios, ella había sido descubierta mintiendo sobre que conocía al actor de Diario de una pasión, en el tuit en cuestión, aseguran que la famosa quedó con rostro de payaso después de que Ryan Gosling mencionara que no conocía a la actriz: "Martha Higareda al quedar como payasa al mentir que conocía a Ryan".

¿Qué dijo Martha Higareda sobre Ryan Gosling?

Todo comenzó cuando la actriz de No Manches Frida, Todas caen y Niñas bien acudió como invitada al programa de Yordi Rosado, donde contó una serie de anécdotas que fueron puestas en tela de juicio por la audiencia, entre ellas, la famosa mencionaba que conoció a Ryan Gosling en un restaurante en Los Ángeles, cuando ella estaba a punto de caerse porque su suéter se le atoró en una silla.

La actriz también mencionó que el famoso le habría coqueteado, pero que su amiga se echó un gas porque la comida le había hecho daño y, para evitar quedar mal frente al histrión, culpó a Martha Higareda, de la flatulencia, lo cual la habría dejado muy mal parada frente al histrión. En el video, la histrionista aclara que jamás le mencionó su apellido al famoso, por lo que es posible que su declaración sea cierta y que, en realidad, él ya no se acuerde de él.

