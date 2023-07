Tras volverse mujer y 33 años en Televisa, galán traiciona a 'Hoy' y llega a 'VLA' con dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor de telenovelas, quien tiene 33 años de carrera en Televisa y que ha sorprendido a sus seguidores luego de volverse mujer, dejó sin palabras a todo el público de Venga la Alegría debido a que este martes 11 de julio hizo su debut en el programa. Se trata del querido galán Alexis Ayala, quien llegó por primera vez a la emisión matutina de TV Azteca pese a que hace algunas horas fue conductor invitado del programa Hoy.

El artista oriundo de Estados Unidos comenzó su carrera en la televisora de San Ángel hace tres décadas, convirtiéndose en el villano y protagonista de entrañables melodramas como Cadenas de amargura, Los parientes pobres, Tres mujeres, Atrévete a olvidarme, Amarte es mi pecado, Llena de amor, Lo que la vida me robó, Amar a muerte, Si nos dejan, Vencer la ausencia y Pienso en ti.

Alexis la mañana de ayer lunes 10 de julio fue conductor invitado del matutino de Las Estrellas en reemplazo de Raúl 'El Negro' Araiza. Sin embargo, el histrión, quien sorprendió a sus seguidores debido a que se volvió mujer para participar en la obra de teatro Divorciémonos mi amor, se quedó sin contrato de exclusividad desde hace un tiempo y por ello ha hecho algunos proyectos fuera.

Conductores invitados de 'Hoy'

Es por ello que la mañana de este martes 11 de julio Ayala dio un duro golpe a sus amigos del programa Hoy ya que dio una entrevista exclusiva a reporteros de la competencia, VLA. El querido actor fue captado al lado de su nueva esposa, Cinthia Aparicio, y aquí fueron cuestionados sobre si pensaban realizar una boda religiosa debido a que hace poco más de un mes sorprendieron a sus familiares y amigos casándose por el civil.

La veracruzana y Alexis, quien estuvo casado con las actrices Karla Álvarez (qepd) y Fernanda López, compartió que efectivamente tendrán una segunda boda para finales de año, pero no quisieron entrar en detalles: "Yo no te puedo decir nada, si digo algo me arrancan la cabeza... va ser a final de año, en México, sí", expresó el querido villano de las novelas, mientras que Cinthia dijo que el evento tendrá lugar en una locación "muy especial".

Finalmente, la reportera de VLA cuestionó a la feliz pareja sobre si pronto agrandarán la familia, ya que él tiene 57 años mientras que ella apenas 30: "Lo que hemos hablado, por el momento no", expresó Ayala. Por su parte, Aparicio declaró si tiene pensado congelar sus óvulos por si en un futuro quiere ser madre: "Sí, no estoy en contra, yo no critico a la gente que lo hace, pero yo estoy joven, bella", dijo entre risas.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria