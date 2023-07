¿Amenazados? Sergio Mayer y Poncho de Nigris piden al público que olviden la trampa de 'Barby Juárez'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México tiene un tanto decepcionados a los fanáticos, pues después de que Mariana 'La Barby' Juárez ganará la prueba de líder se comenzaron a difundir en redes sociales imágenes que comprueban que hizo trampa con ayuda de Jorge Losa, así que se armó todo un escándalo y exigen a la producción que exista una sanción, o mínimo que le quiten el privilegio de la inmunidad.

Fue tal la indignación que Niurka Marcos y otras celebridades exhibieron lo ocurrido, pero todo explotó cuando fueron a gritarles afuera del inmueble, confirmando las sospechas de los chicos del 'team infierno', quienes estaban incrédulos de que les hubiera ganado la boxeadora cuando eran cuatro contra ella, así que no pudieron evitar ponerse furiosos y comentaron que la producción le había ayudado, al igual que a Jorge en un par de ocasiones.

"No fuimos los únicos que sentimos eso, como que mucha gente se dio cuenta", dijo Mayer, mientras que Poncho indicó ya han sido dos trampas seguidas, asegurando que a Jorge Losa le regalaron la prueba pasada y mencionó que iban a levantar la voz para que la gente se diera cuenta de que es extraño que tengan tanta suerte, además de que no les cuadra que los hayan sacado del patio y cerrado para que no vieran el acomodo de las cosas.

¿Amenazados por la producción?

Después de dejar entrever sus dudas acerca de la legalidad de los juegos, tanto Poncho de Nigris como Sergio Mayer tomaron una cámara para retractarse, lo cual hizo pensar a sus seguidores que recibieron una fuerte advertencia de parte de la producción para que cesen los ataques y no sigan insistiendo en que existen favoritismos o que el show está arreglado, aunque los internautas insisten ya que las imágenes son claras.

No hay que desacreditar al árbitro, porque es delicado. Nos encabr…no y 'La Barby' tiene su crédito, nos ch…go a los cuatro y ni modo, ahora vamos a trabajar para ganar, esta era de nosotros y dejamos ir a lo pen…jo, nos relajamos. Vamos a calmar un poco los ánimos, porque no podemos descalificar a la casa ni a La Jefa", dijo Mayer.

Las redes sociales siguen furiosas y no han parado de mostrar evidencias acerca de la trampa, así como el de 'La Barby' Juárez rompiendo la regla del beneficio de la nominación, la cual debe ser individual y secreta, mientras ella ya habló con Jorge Losa, asegurando que le va a regresar los favores que le ha hecho al haberla salvado en un par de ocasiones, así que esperan que tomen cartas en el asunto, pero todo parece indicar que no pasará nada ya que no ha existido ningún pronunciamiento de parte de la producción.

