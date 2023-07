Amigo de Fer del Solar hunde a Anna Ferro; afirma que viuda debe regresar dinero a Ingrid Coronado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso conductor, Jorge Cordero, recientemente brindó una entrevista a Sale el Sol, en donde señaló que como amigo de Fernando del Solar podría decir que Anna Ferro, la viuda del reconocido y muy querido presentador de TV, debe de regresar dinero que este habría dejado para sus hijos con Ingrid Coronado, la cual fungiría como albacea hasta la mayoría de edad de sus pequeños, hundiendo más a la maestra de yoga.

El 30 de junio del 2022 todos en el mundo del espectáculo quedaron sorprendidos y devastados al enterarse que el expresentador de Venga la Alegría perdió la vida a causa de una neumonía severa. Tras este momento Ferro se ha encargado de mes con mes hablar de su tristeza ante la ausencia de su esposo, a demás de verse envuelta en una pelea legal con Ingrid por temas de la herencia y un departamento que le pertenecería a los hijos y no a Anna.

Y aunque inicialmente parecía que la viuda de Fernando tenía todas las de ganar públicamente, ya que los fans del presentador estarían de su lado, dado a que mucho se dijo sobre que la expresentadora del programa Hoy se divorció de él porque no quería "batallar con su cáncer", ahora las cosas se están volteando en su contra, pues exempleados y amistades del conductor han salido a hablar y dar informes que dejan muy mal parada a Anna.

Anna y Fernando. Internet

La mañana de este miércoles 12 de julio fue Jorge el que salió a explicar que Ferro sí debe de regresarle dinero de la herencia de Fernando y el departamento del que tanto se ha hablado, en una entrevista para el matutino de Imagen TV, en donde señaló que desgraciadamente su amigo no logró terminar el trámite, pero que él estaba preparando todo para dejar más protegidos a sus hijos y al fallecer todo quedó a medias, por lo que todo recaía en manos de su viuda para dar los últimos ajustes y que se cumpliera su voluntad, lo que no ha hecho.

Ante esto, le cuestionaron sobre si era verdad que Anna maltrataba al expresentador de Sexos en Guerra, él señaló que no lo podía constatar, pero que no le sorprende el que Ángeles lo haya dicho, pues ellas al estar con ambos día con día se dan cuenta de más cosas, además de confesar que desde que Fernando se puso con ella cambió mucho su actitud, como que se veía más decaído y se distanció de todos.

Finalmente, con respecto a si cree que se unió por interés económico, Jorge mencionó que él no podía dar declaraciones de ese tipo hasta que no le conste nada, pero sí dejó en claro que no duda de la palabra de los exempleados de Fernando, dando a entender que él también considera que Ferro sí estaría tratando de dejar sin nada a Ingrid y sus hijos por este motivo, señalando que él solo podía decir que la viuda de su amigo debía de devolver esa cuenta bancaria y el departamento.

Fuente: Tribuna del Yaqui