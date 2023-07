Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la famosa actriz y reconocida presentadora, Galilea Montijo, se encuentra en medio del escándalo y la polémica, debido a que su presunto exnovio, Miguel Monfort, la acusó de realizarle brujería y dejarlo sin trabajo con ello, por lo que ella decidió sincerarse y hacer una fuerte confesión al respecto, dejando helado a todo Televisa, ¿será acaso que confirmó trabajo de santería?

Como se sabe, la mañana del pasado martes 11 de julio, a través de la revista TV Notas, Miguel, dio su primera entrevista en casi 20 años de su debut en la televisora, el cual fue durante el programa Bailando Por Un Sueño en el año del 2005, en donde dice que se conoció y se enamoró de Montijo, señalando que fue cuando decidieron separarse que la presentadora habría tomado la elección de hacerle brujería a modo laboral.

Según lo dicho por Miguel, del cual no se sabía que fuera pareja de la presentadora de Netas Divinas, lo que ellos vivieron: "Fue una relación intensa, bonita. La pasábamos bien. La diferencia de edades afectaba bastante. Discutíamos muchas veces. Ella tiene 10 años más que yo. En ese entonces eso tenía mucho que ver. Me agarró chavito", pero que al separase ella le habría arrojado un embrujo que lo "bloqueó" en el mundo laboral con su brujería y por ello no habría conseguido trabajo.

Pocas horas después de esto, al salir del programa Hoy, la reconocida presentadora fue abordada por la prensa para cuestionarle con respecto a este tema, algo que ella negó rotundamente y dijo ante todos que si ella quisiera bloquear a alguien de temas laborales solo les bastaba con hacer una llamada, que no necesitaba recurrir a ese tipo de cosas, dejando a más de uno con la boca abierta por lo dicho.

De igual forma la presentadora de La Casa de los Famosos México señaló que Miguel, que supuestamente es su expareja, se puso en contacto con ella para negar rotundamente que él haya dicho todas esas cosas a la revista y que la realidad que fue el vidente al que fue el que armó todo, que él sí fue por una limpia, pero que él no dijo que era debido a que ella le hubiera hecho algo, dejándole en claro que todo se armó fuera de su consentimiento.

Por este motivo, la querida jalisciense destacó que no piensa prestarles atención a lo que publique la mencionada revista, pues abe que solo son inventos a los que ella no va a caer y no va a darles más foco, pues no se lo merecen, demostrando así que no está preocupada por lo que hayan dicho de ella y su presunta unión con la brujería, algo de lo que ya se le ha acusado con anterioridad en Chisme No Like.

